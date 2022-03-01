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Нью-Джерси Дэвилз - Виннипег Джетс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз Виннипег Джетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Виннипег Джетс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Виннипег Джетс
Виннипег
32 США вр Джон Гиллис
50 Канада вр Нико Доус
7 Канада зщ Даги Хэмилтон
24 Канада зщ Тай Смит
28 Канада зщ Дэймон Сиверсон
33 Канада зщ Райан Грейвз
55 Канада зщ Мэйсон Гиртсен
71 Швейцария зщ Йонас Зигенталер
76 Канада зщ Пи Кей Суббэн
11 Швеция нп Андреас Юнссон
14 Канада нп Натан Бастиан
16 США нп Джимми Веси
17 Беларусь нп Егор Шарангович
18 Канада нп Доусон Мерсер
20 Канада нп Майкл Маклауд
37 Чехия нп Павел Заха
63 Швеция нп Йеспер Братт
70 Швеция нп Йеспер Боквист
86 США нп Джек Хьюз
90 Словакия нп Томаш Татар
1 Канада вр Эрик Комри
37 США вр Коннор Хеллебайк
2 Канада зщ Дилан Демело
4 США зщ Нил Пионк
5 Канада зщ Бренден Диллон
44 Канада зщ Джош Моррисси
64 Канада зщ Логан Стэнли
88 США зщ Нейт Шмидт
9 США нп Эндрю Копп
12 Канада нп Дженсен Харкинс
17 Канада нп Адам Лаури
21 США нп Доминик Тонинато
25 США нп Пол Штястны
26 США нп Блейк Уилер
27 Дания нп Николай Элерс
55 Канада нп Марк Шайфли
71 Россия нп Евгений Свечников
80 Канада нп Пьер-Люк Дюбуа
81 США нп Кайл Коннор
93 Финляндия нп Кристиан Весалайнен
Главные тренеры
Канада Линди Рафф
Канада Дэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс8 : 4Нью-Джерси Дэвилз
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2 БНью-Джерси Дэвилз
05.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 5 БВиннипег Джетс
02.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 ОТВиннипег Джетс
12.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Виннипег Джетс
18.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
29.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 БВиннипег Джетс
30.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 2Нью-Джерси Дэвилз
24.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3Нью-Джерси Дэвилз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
11 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
12 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
13 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
14 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
15 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
20 Виннипег Джетс5722214622174-1786052,6
21 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5813532629152-2015043,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
29 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
30 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
31 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
15 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
6 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
7 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
12 Виннипег Джетс5722214622174-1786052,6
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5813532629152-2015043,1
15 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
16 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
7 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
4 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5722214622174-1786052,6
7 Чикаго Блэкхоукс5813532629152-2015043,1
8 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1

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