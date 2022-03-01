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Флорида Пантерз - Филадельфия Флайерз 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз Филадельфия Флайерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 11 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
35 Швеция вр Юнас Юханссон
72 Россия вр Сергей Бобровский
5 Канада зщ Аарон Экблад
7 Чехия зщ Радко Гудас
42 Швеция зщ Густав Форслинг
52 Канада зщ Маккензи Уигар
62 Канада зщ Брэндон Монтур
40 Финляндия зщ Петтери Линдбом
9 Канада нп Сэм Беннетт
10 Канада нп Энтони Дюклер
11 Канада нп Джонатан Юбердо
13 Канада нп Сэм Райнхарт
16 Финляндия нп Александр Барков
17 Канада нп Мэйсон Марчмент
23 Канада нп Картер Вераге
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
55 США нп Ноэль Аччари
70 Швеция нп Патрик Хёрнквист
77 США нп Фрэнк Ватрано
98 Россия нп Максим Мамин
35 Канада вр Мартин Джонс
79 Канада вр Картер Харт
3 США зщ Кейт Яндл
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
9 Россия зщ Иван Проворов
61 США зщ Джастин Браун
70 Финляндия зщ Расмус Ристолайнен
45 США зщ Кэм Йорк
11 Канада нп Трэвис Конечны
13 США нп Кевин Хейз
17 Канада нп Зак Макьюэн
19 Канада нп Дерик Брассар
20 США нп Джерри Мейхью
21 Канада нп Скотт Лотон
23 Швеция нп Оскар Линдблом
25 США нп Джеймс ван Римсдайк
28 Канада нп Клод Жиру
38 США нп Патрик Браун
86 США нп Джоэль Фараби
89 США нп Кэм Аткинсон
Главные тренеры
Канада Эндрю Брюнетт (и.о.)
Канада Майк Йео (и.о.)
История личных встреч
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 1 ОТФиладельфия Флайерз
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 4Флорида Пантерз
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 6Филадельфия Флайерз
11.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 1Флорида Пантерз
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 2Филадельфия Флайерз
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 1Филадельфия Флайерз
14.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2Флорида Пантерз
17.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 5 БФлорида Пантерз
04.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 1Филадельфия Флайерз
29.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
11 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
12 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
13 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
14 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
6 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
4 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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