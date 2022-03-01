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Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блю Джекетс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
11 марта 2022, пятница. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Коламбус Блю Джекетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
30 Россия вр Илья Сорокин
40 Россия вр Семён Варламов
3 Канада зщ Адам Пелеч
4 США зщ Энди Грин
6 Канада зщ Райан Пулок
8 Канада зщ Ноа Добсон
24 США зщ Скотт Мейфилд
25 Швеция зщ Себастьян Ахо
11 США нп Зак Паризе
12 Канада нп Джош Бейли
15 Канада нп Кэл Клаттербак
17 Канада нп Мэтт Мартин
18 Канада нп Энтони Бовиллье
21 США нп Кайл Палмьери
26 США нп Оливер Вальстрём
27 США нп Андерс Ли
29 США нп Брок Нельсон
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
53 Канада нп Кейси Сизикас
36 Финляндия нп Отто Койвула
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
90 Латвия вр Элвис Мерзликин
2 США зщ Эндрю Пик
8 США зщ Зак Веренски
22 Канада зщ Джейк Бин
44 Россия зщ Владислав Гавриков
46 Швейцария зщ Дин Кукан
53 Швеция зщ Габриэль Карлссон
7 США нп Шон Курали
14 Швеция нп Густав Нюквист
16 Канада нп Макс Доми
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
28 Дания нп Оливер Бьёркстранд
29 Финляндия нп Патрик Лайне
34 Канада нп Коул Силлинджер
38 Канада нп Бун Дженнер
59 Россия нп Егор Чинахов
93 Чехия нп Якуб Ворачек
96 США нп Джек Рослович
50 США нп Эрик Робинсон
Главные тренеры
Канада Барри Тротц
Канада Брэд Ларсен
История личных встреч
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
24.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 3Коламбус Блю Джекетс
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 0Коламбус Блю Джекетс
20.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
27.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 0Нью-Йорк Айлендерс
12.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 0Коламбус Блю Джекетс
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 3Нью-Йорк Айлендерс
02.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2Коламбус Блю Джекетс
14.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4Коламбус Блю Джекетс
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3Коламбус Блю Джекетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
11 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
12 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
13 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
14 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
5 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
6 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
4 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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