Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
11 марта 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Анахайм Дакс
Анахайм
|33
|вр
|Давид Риттих
|74
|вр
|Юусе Сарос
|5
|зщ
|Мэтт Беннинг
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|17
|зщ
|Бен Харпур
|45
|зщ
|Александр Каррье
|57
|зщ
|Данте Фаббро
|59
|зщ
|Роман Йози
|9
|нп
|Филип Форсберг
|10
|нп
|Колтон Сиссонс
|11
|нп
|Люк Канин
|13
|нп
|Яков Тренин
|21
|нп
|Ник Казинс
|26
|нп
|Филип Томасино
|28
|нп
|Ээли Толванен
|47
|нп
|Майкл Маккэррон
|64
|нп
|Микаэль Гранлунд
|84
|нп
|Таннер Жанно
|92
|нп
|Райан Джохансен
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
|36
|вр
|Джон Гибсон
|41
|вр
|Энтони Столарз
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|22
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|34
|зщ
|Джейми Драйсдейл
|47
|зщ
|Хампус Линдхольм
|76
|зщ
|Джош Махура
|92
|зщ
|Андрей Шустр
|12
|нп
|Сонни Милано
|14
|нп
|Адам Хенрик
|19
|нп
|Трой Терри
|20
|нп
|Николя Делорье
|23
|нп
|Сэм Стил
|38
|нп
|Дерек Грант
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|44
|нп
|Макс Комтуа
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|28
|нп
|Винни Леттьери
|53
|нп
|Бадди Робинсон
|55
|нп
|Дэнни О'Реган
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Даллас Икинс
История личных встреч
|23.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|17.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|13.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|09.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|04.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Каролина Харрикейнз
|57
|34
|5
|1
|0
|5
|12
|193-134
|85
|74,6
|3
|Флорида Пантерз
|58
|31
|7
|2
|3
|2
|13
|243-170
|85
|73,3
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|58
|31
|1
|4
|2
|3
|17
|173-150
|77
|66,4
|7
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|8
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|9
|Бостон Брюинз
|58
|29
|4
|2
|2
|3
|18
|177-158
|75
|64,7
|10
|Сент-Луис Блюз
|57
|30
|1
|2
|2
|5
|17
|201-157
|73
|64,0
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|59
|26
|3
|2
|2
|8
|18
|193-166
|72
|61,0
|12
|Миннесота Уайлд
|56
|25
|4
|5
|3
|0
|19
|214-184
|71
|63,4
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|14
|Нэшвилл Предаторз
|57
|26
|5
|2
|2
|2
|20
|180-157
|70
|61,4
|15
|Вегас Голден Найтс
|59
|26
|2
|4
|1
|3
|23
|186-172
|68
|57,6
|16
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|25
|3
|3
|0
|4
|23
|189-186
|66
|56,9
|18
|Ванкувер Кэнакс
|58
|23
|3
|3
|3
|3
|23
|169-168
|64
|55,2
|19
|Анахайм Дакс
|60
|18
|5
|4
|4
|5
|24
|176-191
|63
|52,5
|20
|Виннипег Джетс
|58
|23
|2
|1
|4
|6
|22
|176-179
|62
|53,4
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|58
|19
|6
|3
|2
|1
|27
|190-216
|59
|50,9
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|23
|Детройт Ред Уингз
|58
|13
|8
|3
|2
|5
|27
|170-218
|55
|47,4
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|54
|20
|1
|1
|5
|3
|24
|143-152
|52
|48,1
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|59
|13
|5
|3
|2
|6
|30
|155-205
|50
|42,4
|26
|Оттава Сенаторз
|57
|17
|3
|1
|1
|4
|31
|151-183
|47
|41,2
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|58
|15
|5
|1
|4
|1
|32
|177-207
|47
|40,5
|28
|Филадельфия Флайерз
|57
|14
|4
|0
|4
|6
|29
|144-199
|46
|40,4
|29
|Баффало Сэйбрз
|59
|16
|1
|2
|1
|7
|32
|157-210
|46
|39,0
|30
|Аризона Койотс
|57
|13
|4
|1
|4
|0
|35
|146-207
|40
|35,1
|31
|Сиэтл Кракен
|60
|15
|1
|1
|1
|5
|37
|155-217
|40
|33,3
|32
|Монреаль Канадиенс
|57
|11
|2
|2
|0
|7
|35
|140-217
|37
|32,5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|57
|34
|5
|1
|0
|5
|12
|193-134
|85
|74,6
|2
|Флорида Пантерз
|58
|31
|7
|2
|3
|2
|13
|243-170
|85
|73,3
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|58
|31
|1
|4
|2
|3
|17
|173-150
|77
|66,4
|6
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|58
|29
|4
|2
|2
|3
|18
|177-158
|75
|64,7
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|59
|26
|3
|2
|2
|8
|18
|193-166
|72
|61,0
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|58
|19
|6
|3
|2
|1
|27
|190-216
|59
|50,9
|10
|Детройт Ред Уингз
|58
|13
|8
|3
|2
|5
|27
|170-218
|55
|47,4
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|54
|20
|1
|1
|5
|3
|24
|143-152
|52
|48,1
|12
|Оттава Сенаторз
|57
|17
|3
|1
|1
|4
|31
|151-183
|47
|41,2
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|58
|15
|5
|1
|4
|1
|32
|177-207
|47
|40,5
|14
|Филадельфия Флайерз
|57
|14
|4
|0
|4
|6
|29
|144-199
|46
|40,4
|15
|Баффало Сэйбрз
|59
|16
|1
|2
|1
|7
|32
|157-210
|46
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|57
|11
|2
|2
|0
|7
|35
|140-217
|37
|32,5
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|3
|Сент-Луис Блюз
|57
|30
|1
|2
|2
|5
|17
|201-157
|73
|64,0
|4
|Миннесота Уайлд
|56
|25
|4
|5
|3
|0
|19
|214-184
|71
|63,4
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|6
|Нэшвилл Предаторз
|57
|26
|5
|2
|2
|2
|20
|180-157
|70
|61,4
|7
|Вегас Голден Найтс
|59
|26
|2
|4
|1
|3
|23
|186-172
|68
|57,6
|8
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|25
|3
|3
|0
|4
|23
|189-186
|66
|56,9
|10
|Ванкувер Кэнакс
|58
|23
|3
|3
|3
|3
|23
|169-168
|64
|55,2
|11
|Анахайм Дакс
|60
|18
|5
|4
|4
|5
|24
|176-191
|63
|52,5
|12
|Виннипег Джетс
|58
|23
|2
|1
|4
|6
|22
|176-179
|62
|53,4
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|59
|13
|5
|3
|2
|6
|30
|155-205
|50
|42,4
|15
|Аризона Койотс
|57
|13
|4
|1
|4
|0
|35
|146-207
|40
|35,1
|16
|Сиэтл Кракен
|60
|15
|1
|1
|1
|5
|37
|155-217
|40
|33,3
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|57
|34
|5
|1
|0
|5
|12
|193-134
|85
|74,6
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|58
|31
|1
|4
|2
|3
|17
|173-150
|77
|66,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|59
|26
|3
|2
|2
|8
|18
|193-166
|72
|61,0
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|58
|19
|6
|3
|2
|1
|27
|190-216
|59
|50,9
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|54
|20
|1
|1
|5
|3
|24
|143-152
|52
|48,1
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|58
|15
|5
|1
|4
|1
|32
|177-207
|47
|40,5
|8
|Филадельфия Флайерз
|57
|14
|4
|0
|4
|6
|29
|144-199
|46
|40,4
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|58
|31
|7
|2
|3
|2
|13
|243-170
|85
|73,3
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|4
|Бостон Брюинз
|58
|29
|4
|2
|2
|3
|18
|177-158
|75
|64,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|58
|13
|8
|3
|2
|5
|27
|170-218
|55
|47,4
|6
|Оттава Сенаторз
|57
|17
|3
|1
|1
|4
|31
|151-183
|47
|41,2
|7
|Баффало Сэйбрз
|59
|16
|1
|2
|1
|7
|32
|157-210
|46
|39,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|57
|11
|2
|2
|0
|7
|35
|140-217
|37
|32,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Сент-Луис Блюз
|57
|30
|1
|2
|2
|5
|17
|201-157
|73
|64,0
|3
|Миннесота Уайлд
|56
|25
|4
|5
|3
|0
|19
|214-184
|71
|63,4
|4
|Нэшвилл Предаторз
|57
|26
|5
|2
|2
|2
|20
|180-157
|70
|61,4
|5
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|6
|Виннипег Джетс
|58
|23
|2
|1
|4
|6
|22
|176-179
|62
|53,4
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|59
|13
|5
|3
|2
|6
|30
|155-205
|50
|42,4
|8
|Аризона Койотс
|57
|13
|4
|1
|4
|0
|35
|146-207
|40
|35,1
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|3
|Вегас Голден Найтс
|59
|26
|2
|4
|1
|3
|23
|186-172
|68
|57,6
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|25
|3
|3
|0
|4
|23
|189-186
|66
|56,9
|5
|Ванкувер Кэнакс
|58
|23
|3
|3
|3
|3
|23
|169-168
|64
|55,2
|6
|Анахайм Дакс
|60
|18
|5
|4
|4
|5
|24
|176-191
|63
|52,5
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|8
|Сиэтл Кракен
|60
|15
|1
|1
|1
|5
|37
|155-217
|40
|33,3