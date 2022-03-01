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Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
11 марта 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз Анахайм Дакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Анахайм Дакс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Анахайм Дакс
Анахайм
33 Чехия вр Давид Риттих
74 Финляндия вр Юусе Сарос
5 Канада зщ Мэтт Беннинг
14 Швеция зщ Маттиас Экхольм
17 Канада зщ Бен Харпур
45 Канада зщ Александр Каррье
57 Канада зщ Данте Фаббро
59 Швейцария зщ Роман Йози
9 Швеция нп Филип Форсберг
10 Канада нп Колтон Сиссонс
11 США нп Люк Канин
13 Россия нп Яков Тренин
21 Канада нп Ник Казинс
26 Канада нп Филип Томасино
28 Финляндия нп Ээли Толванен
47 США нп Майкл Маккэррон
64 Финляндия нп Микаэль Гранлунд
84 Канада нп Таннер Жанно
92 Канада нп Райан Джохансен
95 Канада нп Мэтт Дюшейн
36 США вр Джон Гибсон
41 США вр Энтони Столарз
4 США зщ Кэм Фаулер
22 США зщ Кевин Шаттенкирк
34 Канада зщ Джейми Драйсдейл
47 Швеция зщ Хампус Линдхольм
76 Канада зщ Джош Махура
92 Чехия зщ Андрей Шустр
12 США нп Сонни Милано
14 Канада нп Адам Хенрик
19 США нп Трой Терри
20 Канада нп Николя Делорье
23 Канада нп Сэм Стил
38 Канада нп Дерек Грант
39 Канада нп Сэм Кэррик
44 Канада нп Макс Комтуа
67 Швеция нп Рикард Ракелль
28 США нп Винни Леттьери
53 США нп Бадди Робинсон
55 США нп Дэнни О'Реган
Главные тренеры
США Джон Хайнс
США Даллас Икинс
История личных встреч
23.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2Анахайм Дакс
17.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 4Анахайм Дакс
06.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 4 БНэшвилл Предаторз
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз6 : 1Анахайм Дакс
13.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 2Нэшвилл Предаторз
26.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Анахайм Дакс
13.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 1 БНэшвилл Предаторз
09.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 2Анахайм Дакс
03.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 БАнахайм Дакс
04.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 5Нэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
11 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
12 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
13 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
14 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
10 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
4 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
5 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
6 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
6 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
3 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
4 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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