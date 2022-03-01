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Сент-Луис Блюз - Нью-Йорк Рейнджерс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
11 марта 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
35 Финляндия вр Вилле Хуссо
59:00
50 Канада вр Джордан Биннингтон
00:00
41 Канада зщ Роберт Бортуццо
14:33
46 Канада зщ Джейк Уолман
06:28
47 США зщ Тори Крюг
18:39
55 Канада зщ Колтон Парэйко
24:26
72 США зщ Джастин Фолк
23:48
77 Финляндия зщ Нико Миккола
10:48
6 Канада зщ Марко Сканделла
16:44
10 Канада нп Брэйден Шенн
17:10
18 Канада нп Роберт Томас
22:20
20 США нп Брэндон Саад
16:15
22 США нп Логан Браун
10:54
25 Канада нп Джордан Кайру
17:22
28 США нп Маккензи Макикерн
13:18
49 Россия нп Иван Барбашёв
15:16
57 Канада нп Дэвид Перрон
15:21
65 Россия нп Алексей Торопченко
13:17
90 Канада нп Райан О'Райлли
20:46
91 Россия нп Владимир Тарасенко
17:42
31 Россия вр Игорь Шестёркин
20:04
40 Россия вр Александр Георгиев
39:45
8 США зщ Джейкоб Труба
23:23
12 Швеция зщ Патрик Немет
18:11
23 США зщ Адам Фокс
17:46
45 Канада зщ Брэйден Шнайдер
16:17
55 США зщ Райан Линдгрен
16:19
79 США зщ К'Андре Миллер
25:30
10 Россия нп Артемий Панарин
18:16
13 Канада нп Алекси Лафренье
13:16
15 Канада нп Жюльен Готье
11:19
16 Канада нп Райан Строум
16:28
20 США нп Крис Крайдер
14:23
21 Канада нп Баркли Гудроу
17:48
26 США нп Тимоти Геттингер
11:00
29 Канада нп Драйден Хант
13:22
72 Чехия нп Филип Хитил
13:54
75 Канада нп Райан Ривз
13:23
76 США нп Джонни Бродзински
15:52
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
15:44
Главные тренеры
Канада Крэйг Берюбе
Канада Жерар Галлан
История личных встреч
03.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Сент-Луис Блюз
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Сент-Луис Блюз
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
30.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Сент-Луис Блюз
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
18.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
11.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3Сент-Луис Блюз
02.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 0Сент-Луис Блюз
16.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
26.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
11 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
12 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
13 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
14 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
10 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
4 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
5 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
6 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
6 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
3 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
4 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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