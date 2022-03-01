Сент-Луис Блюз - Нью-Йорк Рейнджерс 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
11 марта 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|
59:00
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|
00:00
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|
14:33
|46
|зщ
|Джейк Уолман
|
06:28
|47
|зщ
|Тори Крюг
|
18:39
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|
24:26
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|
23:48
|77
|зщ
|Нико Миккола
|
10:48
|6
|зщ
|Марко Сканделла
|
16:44
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|
17:10
|18
|нп
|Роберт Томас
|
22:20
|20
|нп
|Брэндон Саад
|
16:15
|22
|нп
|Логан Браун
|
10:54
|25
|нп
|Джордан Кайру
|
17:22
|28
|нп
|Маккензи Макикерн
|
13:18
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|
15:16
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|
15:21
|65
|нп
|Алексей Торопченко
|
13:17
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|
20:46
|91
|нп
|Владимир Тарасенко
|
17:42
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|
20:04
|40
|вр
|Александр Георгиев
|
39:45
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|
23:23
|12
|зщ
|Патрик Немет
|
18:11
|23
|зщ
|Адам Фокс
|
17:46
|45
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|
16:17
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|
16:19
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|
25:30
|10
|нп
|Артемий Панарин
|
18:16
|13
|нп
|Алекси Лафренье
|
13:16
|15
|нп
|Жюльен Готье
|
11:19
|16
|нп
|Райан Строум
|
16:28
|20
|нп
|Крис Крайдер
|
14:23
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|
17:48
|26
|нп
|Тимоти Геттингер
|
11:00
|29
|нп
|Драйден Хант
|
13:22
|72
|нп
|Филип Хитил
|
13:54
|75
|нп
|Райан Ривз
|
13:23
|76
|нп
|Джонни Бродзински
|
15:52
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|
15:44
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Жерар Галлан
История личных встреч
|03.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|01.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|18.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|11.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|02.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|16.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Каролина Харрикейнз
|57
|34
|5
|1
|0
|5
|12
|193-134
|85
|74,6
|3
|Флорида Пантерз
|58
|31
|7
|2
|3
|2
|13
|243-170
|85
|73,3
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|58
|31
|1
|4
|2
|3
|17
|173-150
|77
|66,4
|7
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|8
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|9
|Бостон Брюинз
|58
|29
|4
|2
|2
|3
|18
|177-158
|75
|64,7
|10
|Сент-Луис Блюз
|57
|30
|1
|2
|2
|5
|17
|201-157
|73
|64,0
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|59
|26
|3
|2
|2
|8
|18
|193-166
|72
|61,0
|12
|Миннесота Уайлд
|56
|25
|4
|5
|3
|0
|19
|214-184
|71
|63,4
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|14
|Нэшвилл Предаторз
|56
|25
|5
|2
|2
|2
|20
|176-156
|68
|60,7
|15
|Вегас Голден Найтс
|59
|26
|2
|4
|1
|3
|23
|186-172
|68
|57,6
|16
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|25
|3
|3
|0
|4
|23
|189-186
|66
|56,9
|18
|Ванкувер Кэнакс
|58
|23
|3
|3
|3
|3
|23
|169-168
|64
|55,2
|19
|Анахайм Дакс
|59
|18
|5
|4
|4
|5
|23
|175-187
|63
|53,4
|20
|Виннипег Джетс
|58
|23
|2
|1
|4
|6
|22
|176-179
|62
|53,4
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|58
|19
|6
|3
|2
|1
|27
|190-216
|59
|50,9
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|23
|Детройт Ред Уингз
|58
|13
|8
|3
|2
|5
|27
|170-218
|55
|47,4
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|54
|20
|1
|1
|5
|3
|24
|143-152
|52
|48,1
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|59
|13
|5
|3
|2
|6
|30
|155-205
|50
|42,4
|26
|Оттава Сенаторз
|57
|17
|3
|1
|1
|4
|31
|151-183
|47
|41,2
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|58
|15
|5
|1
|4
|1
|32
|177-207
|47
|40,5
|28
|Филадельфия Флайерз
|57
|14
|4
|0
|4
|6
|29
|144-199
|46
|40,4
|29
|Баффало Сэйбрз
|59
|16
|1
|2
|1
|7
|32
|157-210
|46
|39,0
|30
|Аризона Койотс
|57
|13
|4
|1
|4
|0
|35
|146-207
|40
|35,1
|31
|Сиэтл Кракен
|60
|15
|1
|1
|1
|5
|37
|155-217
|40
|33,3
|32
|Монреаль Канадиенс
|57
|11
|2
|2
|0
|7
|35
|140-217
|37
|32,5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|57
|34
|5
|1
|0
|5
|12
|193-134
|85
|74,6
|2
|Флорида Пантерз
|58
|31
|7
|2
|3
|2
|13
|243-170
|85
|73,3
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|58
|31
|1
|4
|2
|3
|17
|173-150
|77
|66,4
|6
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|58
|29
|4
|2
|2
|3
|18
|177-158
|75
|64,7
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|59
|26
|3
|2
|2
|8
|18
|193-166
|72
|61,0
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|58
|19
|6
|3
|2
|1
|27
|190-216
|59
|50,9
|10
|Детройт Ред Уингз
|58
|13
|8
|3
|2
|5
|27
|170-218
|55
|47,4
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|54
|20
|1
|1
|5
|3
|24
|143-152
|52
|48,1
|12
|Оттава Сенаторз
|57
|17
|3
|1
|1
|4
|31
|151-183
|47
|41,2
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|58
|15
|5
|1
|4
|1
|32
|177-207
|47
|40,5
|14
|Филадельфия Флайерз
|57
|14
|4
|0
|4
|6
|29
|144-199
|46
|40,4
|15
|Баффало Сэйбрз
|59
|16
|1
|2
|1
|7
|32
|157-210
|46
|39,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|57
|11
|2
|2
|0
|7
|35
|140-217
|37
|32,5
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|3
|Сент-Луис Блюз
|57
|30
|1
|2
|2
|5
|17
|201-157
|73
|64,0
|4
|Миннесота Уайлд
|56
|25
|4
|5
|3
|0
|19
|214-184
|71
|63,4
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|6
|Нэшвилл Предаторз
|56
|25
|5
|2
|2
|2
|20
|176-156
|68
|60,7
|7
|Вегас Голден Найтс
|59
|26
|2
|4
|1
|3
|23
|186-172
|68
|57,6
|8
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|25
|3
|3
|0
|4
|23
|189-186
|66
|56,9
|10
|Ванкувер Кэнакс
|58
|23
|3
|3
|3
|3
|23
|169-168
|64
|55,2
|11
|Анахайм Дакс
|59
|18
|5
|4
|4
|5
|23
|175-187
|63
|53,4
|12
|Виннипег Джетс
|58
|23
|2
|1
|4
|6
|22
|176-179
|62
|53,4
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|59
|13
|5
|3
|2
|6
|30
|155-205
|50
|42,4
|15
|Аризона Койотс
|57
|13
|4
|1
|4
|0
|35
|146-207
|40
|35,1
|16
|Сиэтл Кракен
|60
|15
|1
|1
|1
|5
|37
|155-217
|40
|33,3
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|57
|34
|5
|1
|0
|5
|12
|193-134
|85
|74,6
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|58
|31
|1
|4
|2
|3
|17
|173-150
|77
|66,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|59
|26
|3
|2
|2
|8
|18
|193-166
|72
|61,0
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|58
|19
|6
|3
|2
|1
|27
|190-216
|59
|50,9
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|54
|20
|1
|1
|5
|3
|24
|143-152
|52
|48,1
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|58
|15
|5
|1
|4
|1
|32
|177-207
|47
|40,5
|8
|Филадельфия Флайерз
|57
|14
|4
|0
|4
|6
|29
|144-199
|46
|40,4
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|58
|31
|7
|2
|3
|2
|13
|243-170
|85
|73,3
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|4
|Бостон Брюинз
|58
|29
|4
|2
|2
|3
|18
|177-158
|75
|64,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|58
|13
|8
|3
|2
|5
|27
|170-218
|55
|47,4
|6
|Оттава Сенаторз
|57
|17
|3
|1
|1
|4
|31
|151-183
|47
|41,2
|7
|Баффало Сэйбрз
|59
|16
|1
|2
|1
|7
|32
|157-210
|46
|39,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|57
|11
|2
|2
|0
|7
|35
|140-217
|37
|32,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Сент-Луис Блюз
|57
|30
|1
|2
|2
|5
|17
|201-157
|73
|64,0
|3
|Миннесота Уайлд
|56
|25
|4
|5
|3
|0
|19
|214-184
|71
|63,4
|4
|Нэшвилл Предаторз
|56
|25
|5
|2
|2
|2
|20
|176-156
|68
|60,7
|5
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|6
|Виннипег Джетс
|58
|23
|2
|1
|4
|6
|22
|176-179
|62
|53,4
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|59
|13
|5
|3
|2
|6
|30
|155-205
|50
|42,4
|8
|Аризона Койотс
|57
|13
|4
|1
|4
|0
|35
|146-207
|40
|35,1
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|3
|Вегас Голден Найтс
|59
|26
|2
|4
|1
|3
|23
|186-172
|68
|57,6
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|25
|3
|3
|0
|4
|23
|189-186
|66
|56,9
|5
|Ванкувер Кэнакс
|58
|23
|3
|3
|3
|3
|23
|169-168
|64
|55,2
|6
|Анахайм Дакс
|59
|18
|5
|4
|4
|5
|23
|175-187
|63
|53,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|8
|Сиэтл Кракен
|60
|15
|1
|1
|1
|5
|37
|155-217
|40
|33,3