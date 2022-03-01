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Калгари Флэймз - Тампа-Бэй Лайтнинг 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
11 марта 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз Тампа-Бэй Лайтнинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 11 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
25 Швеция вр Якоб Маркстрём
60:00
80 Чехия вр Даниэль Владарж
4 Швеция зщ Расмус Андерссон
21:43
8 Канада зщ Кристофер Танев
19:38
16 Россия зщ Никита Задоров
18:40
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
21:11
55 США зщ Ноа Ханифин
21:56
58 Швеция зщ Оливер Чюлингтон
15:32
11 Швеция нп Микаэль Баклунд
17:20
13 США нп Джонни Годро
15:59
17 Канада нп Милан Лучич
11:27
19 США нп Мэттью Ткачук
14:38
20 США нп Блейк Коулман
17:12
22 США нп Тревор Льюис
15:33
23 Канада нп Шон Монахан
11:46
28 Швеция нп Элиас Линдхольм
16:52
29 Канада нп Диллон Дюбе
11:11
63 Словакия нп Адам Ружичка
12:05
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
16:06
88 Канада нп Эндрю Манджапане
15:11
1 Канада вр Брайан Эллиотт
88 Россия вр Андрей Василевский
60:00
24 США зщ Зак Богосян
10:23
27 США зщ Райан Макдона
20:12
44 Чехия зщ Ян Рутта
11:53
77 Швеция зщ Виктор Хедман
23:27
81 Словакия зщ Эрик Чернак
18:04
98 Россия зщ Михаил Сергачёв
22:44
52 Канада зщ Кэл Фут
07:26
7 Канада нп Мэтью Жозеф
14:10
10 Канада нп Кори Перри
13:51
14 США нп Пэт Марун
13:33
17 Канада нп Алекс Киллорн
19:03
18 Чехия нп Ондржей Палат
17:47
21 Канада нп Брейден Пойнт
21:17
41 Франция нп Пьер-Эдуар Белльмар
15:36
71 Канада нп Энтони Чирелли
13:01
79 США нп Росс Колтон
12:15
86 Россия нп Никита Кучеров
22:15
91 Канада нп Стивен Стэмкос
17:36
Главные тренеры
Канада Дэррил Саттер
Канада Джон Купер
История личных встреч
07.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Калгари Флэймз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3Калгари Флэймз
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Калгари Флэймз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 БТампа-Бэй Лайтнинг
02.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
12.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Калгари Флэймз
24.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 3Калгари Флэймз
15.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
06.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
13.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Калгари Флэймз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213242-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
7 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
8 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
11 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
12 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
13 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
14 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1984640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213242-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
10 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1984640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
3 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
4 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
5 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
6 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
6 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1984640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213242-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
3 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
4 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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