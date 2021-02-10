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Лос-Анджелес Кингз - Сан-Хосе Шаркс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
11 марта 2022, пятница. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз Сан-Хосе Шаркс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
32 США вр Джонатан Куик
40 США вр Кэлвин Питерсен
3 США зщ Мэтт Рой
6 Финляндия зщ Олли Мяяття
7 Швеция зщ Тобиас Бьёрнфот
50 Канада зщ Шон Дурзи
57 Швеция зщ Якоб Муврар
53 Канада зщ Джордан Спенс
9 Швеция нп Адриан Кемпе
11 Словения нп Анже Копитар
12 США нп Тревор Мур
19 США нп Алекс Иафалло
22 Канада нп Андреас Атанасиу
23 США нп Дастин Браун
24 Канада нп Филлип Дано
28 Канада нп Джарет Андерсон-Долан
34 США нп Артур Калиев
46 США нп Блейк Лизотт
55 Канада нп Куинтон Байфилд
91 Швеция нп Карл Грундстрём
32 США вр Алекс Стэлок
36 Канада вр Закари Савченко
21 Канада зщ Джейкоб Миддлтон
44 Канада зщ Марк-Эдуар Власик
53 Канада зщ Николя Мелош
88 Канада зщ Брент Бёрнс
24 США зщ Джейкоб Мегна
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
11 Канада нп Эндрю Кольяно
13 США нп Ник Бонино
28 Швейцария нп Тимо Майер
39 Канада нп Логан Кутюр
42 Канада нп Джона Гаджович
48 Чехия нп Томаш Гертл
54 США нп Скотт Риди
73 Канада нп Ноа Грегор
83 США нп Мэтт Ньето
92 Латвия нп Рудольф Балцерс
94 Россия нп Александр Барабанов
76 Швеция нп Йонатан Дален
Главные тренеры
Канада Тодд Маклеллан
Канада Боб Бугнер
История личных встреч
18.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 2Лос-Анджелес Кингз
29.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сан-Хосе Шаркс3 : 4 БЛос-Анджелес Кингз
11.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4Лос-Анджелес Кингз
10.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 2Лос-Анджелес Кингз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Сан-Хосе Шаркс
03.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз0 : 3Сан-Хосе Шаркс
25.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 2Лос-Анджелес Кингз
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 1Лос-Анджелес Кингз
12.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 2Сан-Хосе Шаркс
10.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 4 БСан-Хосе Шаркс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
7 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
8 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
11 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
12 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
13 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
14 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
22 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
23 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
10 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
3 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
4 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
5 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
6 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
6 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
3 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
4 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
2 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
7 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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