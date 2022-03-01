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Филадельфия Сиксерс - Бруклин Нетс прямая трансляция 11.03.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
11 марта 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Бруклин Нетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Бруклин Нетс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Очки
0 США раз Тайриз Макси
4
1 США защ Джеймс Харден
11
5 США Myles Powell
0
7 США защ Айзея Джо
0
8 США фор Пол Миллсэп
0
9 США цен Деандре Джордан
6
11 США защ Джейден Спрингер
0
12 США фор Тобиас Харрис
16
14 США лёг Дэнни Грин
0
16 США лёг Чарльз Браун
0
18 США защ Шейк Милтон
0
20 США фор Жорж Ньянг
11
21 Камерун цен Джоэл Эмбиид
27
22 Австралия лёг Матисс Тибулл
4
23 Нигерия фор Чарльз Бэсси
0
30 Турция защ Фуркан Коркмаз
3
44 США фор Пол Рид
0
Очки
0 США цен Андре Драммонд
7
1 США защ Брюс Браун
10
2 США фор Блэйк Гриффин
0
6 США защ Дэвид Дюк
0
7 США лёг Кевин Дюрант
25
8 Австралия защ Патрик Миллз
10
9 Словения раз Горан Драгич
3
10 США фор Бен Симмонс
0
11 США защ Кайри Ирвинг
22
12 США защ Джо Харрис
0
14 США защ Кесслер Эдвардс
0
16 США фор Джеймс Джонсон
7
20 США фор Дэйрон Шарп
0
21 США цен Ламаркус Олдридж
0
24 США защ Кэмерон Томас
0
30 США защ Сет Карри
24
33 США цен Николас Клэкстон
6
Главные тренеры
США Док Риверс
Канада Стив Нэш
История личных встреч
31.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс102 : 110Филадельфия Сиксерс
17.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс114 : 105Филадельфия Сиксерс
23.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс109 : 114Бруклин Нетс
15.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс123 : 117Бруклин Нетс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс124 : 108Бруклин Нетс
08.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс122 : 109Филадельфия Сиксерс
21.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс112 : 104Бруклин Нетс
20.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс111 : 117Филадельфия Сиксерс
16.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс117 : 106Бруклин Нетс
16.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс109 : 89Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6728,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6644227338-69231100,6679,0
4 Майами Хит6744237330-70161110,6579,5
5 Юта Джаз6541247393-69721060,63111,5
6 Милуоки Бакс6742257679-74041090,62711,5
7 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,62512,0
8 Чикаго Буллз6640267422-73251060,60613,0
9 Даллас Маверикс6640267041-68491060,60613,0
10 Денвер Наггетс6640267338-71381060,60613,0
11 Бостон Селтикс6740277348-69711070,59713,5
12 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,58514,5
13 Миннесота Тимбервулвз6738297683-74791050,56715,5
14 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,53817,5
15 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
16 Бруклин Нетс6633337332-7390990,50020,0
17 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47821,5
18 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47721,5
19 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45323,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
21 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42425,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40926,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38527,5
24 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37928,0
25 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
26 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32831,5
27 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30333,0
28 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27335,0
29 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25836,0
30 Орландо Мэджик6717506957-7478840,25436,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6744237330-70161110,6570,0
2 Милуоки Бакс6742257679-74041090,6272,0
3 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,6252,5
4 Чикаго Буллз6640267422-73251060,6063,5
5 Бостон Селтикс6740277348-69711070,5974,0
6 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5855,0
7 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,5388,0
8 Бруклин Нетс6633337332-7390990,50010,5
9 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47812,0
10 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47712,0
11 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45313,5
12 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42415,5
13 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32822,0
14 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27325,5
15 Орландо Мэджик6717506957-7478840,25427,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6728,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6644227338-69231100,6679,0
4 Юта Джаз6541247393-69721060,63111,5
5 Даллас Маверикс6640267041-68491060,60613,0
6 Денвер Наггетс6640267338-71381060,60613,0
7 Миннесота Тимбервулвз6738297683-74791050,56715,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40926,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38527,5
12 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37928,0
13 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
14 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30333,0
15 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25836,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,6250,0
2 Бостон Селтикс6740277348-69711070,5971,5
3 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,5385,5
4 Бруклин Нетс6633337332-7390990,5008,0
5 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42413,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6742257679-74041090,6270,0
2 Чикаго Буллз6640267422-73251060,6061,5
3 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5853,0
4 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32820,0
5 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27323,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6744237330-70161110,6570,0
2 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47812,0
3 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47712,0
4 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45313,5
5 Орландо Мэджик6717506957-7478840,25427,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6541247393-69721060,6310,0
2 Денвер Наггетс6640267338-71381060,6061,5
3 Миннесота Тимбервулвз6738297683-74791050,5674,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38516,0
5 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30321,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6644227338-69231100,6679,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
5 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6720,0
2 Даллас Маверикс6640267041-68491060,6064,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40917,5
4 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37919,5
5 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25827,5

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