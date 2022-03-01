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Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 11.03.2022

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
11 марта 2022, пятница. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Денвер Наггетс Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 11 Марта 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Очки
0 США фор Джамайкл Грин
6
0 США защ Маркус Ховард
0
1 США лёг Майкл Портер
0
3 США защ Бонс Хиланд
10
4 США фор Демаркус Казинс
9
5 США защ Уилл Бартон
0
6 США защ Брин Форбс
6
7 Аргентина защ Факундо Кампаццо
0
9 США защ Дэйвон Рид
6
11 США раз Монте Моррис
19
15 Сербия цен Никола Йокич
23
22 США фор Зеке Ннаджи
0
25 США защ Остин Риверс
2
27 США защ Джамал Маррей
0
31 Словения лёг Влатко Чанчар
0
32 США фор Джефф Грин
11
50 США фор Аарон Гордон
8
Очки
0 Конго фор Жонатан Куминга
18
0 США защ Гэри Пэйтон II
0
1 США защ Дэмион Ли
0
2 США защ Крис Кьоцца
0
3 США защ Джордан Пул
15
4 США защ Моузес Муди
3
5 США фор Кевон Луни
10
8 Сербия лёг Неманья Бьелица
0
9 США лёг Андре Игуодала
0
11 США защ Клэй Томпсон
17
12 США защ Куинндари Уэзерспун
0
22 США фор Эндрю Уиггинс
7
23 США фор Дрэймонд Грин
0
30 США раз Стефен Карри
30
32 США лёг Отто Портер
0
33 США цен Джеймс Уайзмен
0
95 США фор Хуан Тоскано-Андерсон
0
Главные тренеры
США Майк Мэлоун
США Стив Керр
История личных встреч
08.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс131 : 124Голден Стэйт Уорриорз
17.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 117Денвер Наггетс
29.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз86 : 89Денвер Наггетс
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз118 : 97Денвер Наггетс
13.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 107Денвер Наггетс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс114 : 104Голден Стэйт Уорриорз
04.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс100 : 116Голден Стэйт Уорриорз
17.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз131 : 134Денвер Наггетс
03.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 102Денвер Наггетс
09.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз122 : 105Денвер Наггетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6728,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6644227338-69231100,6679,0
4 Майами Хит6744237330-70161110,6579,5
5 Юта Джаз6541247393-69721060,63111,5
6 Милуоки Бакс6742257679-74041090,62711,5
7 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,61512,5
8 Чикаго Буллз6640267422-73251060,60613,0
9 Даллас Маверикс6640267041-68491060,60613,0
10 Денвер Наггетс6640267338-71381060,60613,0
11 Бостон Селтикс6740277348-69711070,59713,5
12 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,58514,5
13 Миннесота Тимбервулвз6738297683-74791050,56715,5
14 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,53817,5
15 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
16 Бруклин Нетс6734337461-74901010,50719,5
17 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47821,5
18 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47721,5
19 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45323,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
21 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42425,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40926,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38527,5
24 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37928,0
25 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
26 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32831,5
27 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30333,0
28 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27335,0
29 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25836,0
30 Орландо Мэджик6717506957-7478840,25436,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6744237330-70161110,6570,0
2 Милуоки Бакс6742257679-74041090,6272,0
3 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,6153,0
4 Чикаго Буллз6640267422-73251060,6063,5
5 Бостон Селтикс6740277348-69711070,5974,0
6 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5855,0
7 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,5388,0
8 Бруклин Нетс6734337461-74901010,50710,0
9 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47812,0
10 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47712,0
11 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45313,5
12 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42415,5
13 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32822,0
14 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27325,5
15 Орландо Мэджик6717506957-7478840,25427,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6728,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6644227338-69231100,6679,0
4 Юта Джаз6541247393-69721060,63111,5
5 Даллас Маверикс6640267041-68491060,60613,0
6 Денвер Наггетс6640267338-71381060,60613,0
7 Миннесота Тимбервулвз6738297683-74791050,56715,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40926,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38527,5
12 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37928,0
13 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
14 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30333,0
15 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25836,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,6150,0
2 Бостон Селтикс6740277348-69711070,5971,0
3 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,5385,0
4 Бруклин Нетс6734337461-74901010,5077,0
5 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42412,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6742257679-74041090,6270,0
2 Чикаго Буллз6640267422-73251060,6061,5
3 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5853,0
4 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32820,0
5 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27323,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6744237330-70161110,6570,0
2 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47812,0
3 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47712,0
4 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45313,5
5 Орландо Мэджик6717506957-7478840,25427,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6541247393-69721060,6310,0
2 Денвер Наггетс6640267338-71381060,6061,5
3 Миннесота Тимбервулвз6738297683-74791050,5674,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38516,0
5 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30321,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6644227338-69231100,6679,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
5 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6720,0
2 Даллас Маверикс6640267041-68491060,6064,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40917,5
4 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37919,5
5 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25827,5

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