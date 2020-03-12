Локомотив - ЦСКА 12 Марта прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
12 марта 2022, суббота. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 21-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - ЦСКА, которое состоится 12 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
|31.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 2
|21.04.2021
|Кубок России
|1/2 финала
|3 : 0
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|2 : 0
|27.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 1
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 1
|28.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 1
|07.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|27.07.2018
|Олимп - Суперкубок России
|Финал
|0 : 1 ДВ
|05.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура РПЛ: «Локомотив» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|73,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|65,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|61,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|60,0
|5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|56,1
|6
|Локомотив М
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|54,4
|7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|50,0
|8
|Крылья Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|49,1
|9
|Спартак М
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|43,3
|10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|41,7
|11
|Нижний Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|36,7
|12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|33,3
| 13
Стыковая зона
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|31,7
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|31,6
| 15
Зона вылета
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|26,7
| 16
Зона вылета
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|23,3