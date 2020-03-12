Онлайн трансляции
Суббота 12 марта

03:00  ru Коламбус - Миннесота 03:00  ru Питтсбург - Вегас 03:00  ru Орландо - Миннесота 03:30  ru Айлендерс - Виннипег
03:30  ru Атланта - Клипперс 03:30  ru Бостон - Детройт 04:00  ru Мемфис - Нью-Йорк 04:00  ru Майами - Кливленд
04:00  ru Хьюстон - Даллас 04:00  ru Нью-Орлеан - Шарлотт 04:30  ru Сан-Антонио - Юта 05:00  ru Финикс - Торонто
06:00  ru Ванкувер - Вашингтон 06:30  ru Лейкерс - Вашингтон 14:00  ru Уфа - Нижний Новгород 15:00  ru Биатлон
15:30  ru Брайтон - Ливерпуль 15:30  ru Барнсли - Фулхэм 16:00  ru Леванте - Эспаньол 16:00  ru Северсталь - Динамо М
16:30  ru Арсенал - Динамо 17:00  ru Салернитана - Сассуоло 17:00  ru Специя - Кальяри 17:00  ru Авангард - Ак Барс
17:15  ru Биатлон 17:30  ru Фрайбург - Вольфсбург 17:30  ru Унион - Штутгарт 17:30  ru Аугсбург - Майнц
17:30  ru Хоффенхайм - Бавария 18:00  ru Брентфорд - Бёрнли 18:00  ru Питерборо - Сток Сити 18:00  ru Миллуолл - Мидлсбро
18:00  ru Кардифф - Престон 18:00  ru Блэкберн - Бристоль 18:00  ru Бирмингем - Халл Сити 18:00  ru Блэкпул - Суонси
18:00  ru Борнмут - Дерби Каунти 18:00  ru Ковентри - Шеффилд Юн 18:00  ru Ноттингем - Рединг 18:15  ru Гранада - Эльче
19:00  ru Локомотив - ЦСКА 19:00  ru Монпелье - Ницца 20:00  ru Сампдория - Ювентус 20:30  ru Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
20:30  ru Вильярреал - Сельта 20:30  ru Боруссия М - Герта 20:30  ru Нэшвилл - Сент-Луис 22:45  ru Милан - Эмполи
23:00  ru Хетафе - Валенсия 23:00  ru Труа - Нант 23:00  ru Каролина - Филадельфия
Свернуть список

Локомотив - ЦСКА 12 Марта прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
12 марта 2022, суббота. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 21-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Локомотив М ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - ЦСКА, которое состоится 12 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
31.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 ЦСКА1 : 2Локомотив М
21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Локомотив М3 : 0ЦСКА
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Локомотив М2 : 0ЦСКА
27.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 ЦСКА0 : 1Локомотив М
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Локомотив М2 : 1ЦСКА
28.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 ЦСКА1 : 0Локомотив М
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Локомотив М1 : 1ЦСКА
07.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА0 : 1Локомотив М
27.07.2018 Олимп - Суперкубок России Финал Локомотив М0 : 1 ДВЦСКА
05.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Локомотив М2 : 2ЦСКА
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура РПЛ: «Локомотив» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит20135249-224473,3
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М20123536-223965,0
3
Квалификация Лиги конференций
Сочи20121733-213761,7
4
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА20113624-163660,0
5 Краснодар1995531-193256,1
6 Локомотив М1987427-213154,4
7 Ахмат201001027-273050,0
8 Крылья Советов1984724-202849,1
9 Спартак М2075822-282643,3
10 Рубин2074927-312541,7
11 Нижний Новгород20641019-312236,7
12 Арсенал20551023-392033,3
13
Стыковая зона
Урал2047913-211931,7
14
Стыковая зона
Ростов1946930-361831,6
15
Зона вылета
Уфа20371018-301626,7
16
Зона вылета
Химки20281018-371423,3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close