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Брентфорд - Бёрнли 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
12 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Брентфорд Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Бёрнли, которое состоится 12 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Англия Шон Дайч
История личных встреч
30.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 10 Бёрнли3 : 1Брентфорд
15.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Брентфорд1 : 3Бёрнли
22.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Бёрнли1 : 0Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити28223368-186982,1
2
Лига чемпионов
Ливерпуль27196271-206377,8
3
Лига чемпионов
Челси27168356-195669,1
4
Лига чемпионов
Арсенал25153741-294864,0
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед28138745-384756,0
6 Вест Хэм Юнайтед28136946-354553,6
7 Тоттенхэм Хотспур26143940-324557,7
8 Вулверхэмптон281341128-234351,2
9 Астон Вилла271131340-373644,4
10 Саутгемптон28811935-433541,7
11 Кристал Пэлас28712939-383339,3
12 Лестер Сити25961040-433344,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион27712826-323340,7
14 Ньюкасл Юнайтед277101032-473138,3
15 Брентфорд28761530-452732,1
16 Лидс Юнайтед28581529-642327,4
17 Эвертон25641528-462229,3
18
Зона вылета
Бёрнли263121122-362126,9
19
Зона вылета
Уотфорд28541927-541922,6
20
Зона вылета
Норвич Сити28451917-611720,2

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