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Вильярреал - Сельта 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
12 марта 2022, суббота. 20:30 МСК. Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
Вильярреал Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Сельта, которое состоится 12 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Сельта
Виго
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
20.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Сельта1 : 1Вильярреал
09.05.2021 Испания - Примера Тур 35 Вильярреал2 : 4Сельта
08.01.2021 Испания - Примера Тур 18 Сельта0 : 4Вильярреал
13.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Сельта0 : 1Вильярреал
24.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Вильярреал1 : 3Сельта
30.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Сельта3 : 2Вильярреал
08.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Вильярреал2 : 3Сельта
28.04.2018 Испания - Примера Тур 35 Вильярреал4 : 1Сельта
17.12.2017 Испания - Примера Тур 16 Сельта0 : 1Вильярреал
12.03.2017 Испания - Примера Тур 27 Сельта0 : 1Вильярреал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид27196256-216377,8
2
Лига чемпионов
Севилья271510239-185567,9
3
Лига чемпионов
Барселона26139448-294861,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М27146750-354859,3
5
Лига Европы
Бетис27144949-354656,8
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад27128728-294454,3
7 Вильярреал27119747-264251,9
8 Атлетик Б271010732-264049,4
9 Валенсия2799941-433644,4
10 Сельта27981033-313543,2
11 Осасуна27981026-313543,2
12 Эспаньол27881133-403239,5
13 Райо Вальекано26941328-323139,7
14 Эльче27781229-392935,8
15 Хетафе27691226-322733,3
16 Мальорка27681326-452632,1
17 Гранада275101228-432530,9
18
Зона вылета
Кадис274121123-392429,6
19
Зона вылета
Алавес27571521-442227,2
20
Зона вылета
Леванте27391529-541822,2

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