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Гранада - Эльче 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
12 марта 2022, суббота. 18:15 МСК. Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Гранада Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Эльче, которое состоится 12 Марта 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
02.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Эльче0 : 0Гранада
28.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Гранада2 : 1Эльче
13.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Эльче0 : 1Гранада
21.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Гранада2 : 1Эльче
13.09.2018 Кубок Испании 2-й раунд Эльче2 : 1Гранада
18.08.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Эльче0 : 0Гранада
31.01.2015 Испания - Примера Тур 21 Гранада1 : 0Эльче
01.09.2014 Испания - Примера Тур 2 Эльче1 : 1Гранада
22.03.2014 Испания - Примера Тур 29 Гранада1 : 0Эльче
26.10.2013 Испания - Примера Тур 10 Эльче0 : 1Гранада
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид27196256-216377,8
2
Лига чемпионов
Севилья271510239-185567,9
3
Лига чемпионов
Барселона26139448-294861,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М27146750-354859,3
5
Лига Европы
Бетис27144949-354656,8
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад27128728-294454,3
7 Вильярреал27119747-264251,9
8 Атлетик Б271010732-264049,4
9 Валенсия2799941-433644,4
10 Сельта27981033-313543,2
11 Осасуна27981026-313543,2
12 Эспаньол27881133-403239,5
13 Райо Вальекано26941328-323139,7
14 Эльче27781229-392935,8
15 Хетафе27691226-322733,3
16 Мальорка27681326-452632,1
17 Гранада275101228-432530,9
18
Зона вылета
Кадис274121123-392429,6
19
Зона вылета
Алавес27571521-442227,2
20
Зона вылета
Леванте27391529-541822,2

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