Гранада - Эльче 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
12 марта 2022, суббота. 18:15 МСК. Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Эльче, которое состоится 12 Марта 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|02.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 0
|28.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 1
|13.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 1
|21.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|2 : 1
|13.09.2018
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|18.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|0 : 0
|31.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|01.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|22.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 0
|26.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|67,9
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|61,5
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|14
|6
|7
|50-35
|48
|59,3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|14
|4
|9
|49-35
|46
|56,8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|54,3
|7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|51,9
|8
|Атлетик Б
|27
|10
|10
|7
|32-26
|40
|49,4
|9
|Валенсия
|27
|9
|9
|9
|41-43
|36
|44,4
|10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|33-31
|35
|43,2
|11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|43,2
|12
|Эспаньол
|27
|8
|8
|11
|33-40
|32
|39,5
|13
|Райо Вальекано
|26
|9
|4
|13
|28-32
|31
|39,7
|14
|Эльче
|27
|7
|8
|12
|29-39
|29
|35,8
|15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|33,3
|16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|32,1
|17
|Гранада
|27
|5
|10
|12
|28-43
|25
|30,9
| 18
Зона вылета
|Кадис
|27
|4
|12
|11
|23-39
|24
|29,6
| 19
Зона вылета
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|27,2
| 20
Зона вылета
|Леванте
|27
|3
|9
|15
|29-54
|18
|22,2