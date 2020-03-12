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Унион - Штутгарт 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
12 марта 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 26-й тур
Унион Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Штутгарт, которое состоится 12 Марта 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
24.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 9 Штутгарт1 : 1Унион
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Унион2 : 1Штутгарт
15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Штутгарт2 : 2Унион
27.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Унион0 : 0Штутгарт
23.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Штутгарт2 : 2Унион
24.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Штутгарт3 : 1Унион
20.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Унион1 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария25192476-275978,7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д24162664-375069,4
3
Лига чемпионов
Байер25136664-404560,0
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм25134848-364357,3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг25125851-294154,7
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург25118640-274154,7
7 Унион25107832-333749,3
8 Кёльн2599736-393648,0
9 Майнц241041035-293447,2
10 Айнтрахт Ф2597937-373445,3
11 Бохум25951127-353242,7
12 Вольфсбург25941227-373141,3
13 Боруссия М25761234-512736,0
14 Аугсбург25681127-412634,7
15 Арминия255101022-332533,3
16
Стыковая зона
Герта25651426-582330,7
17
Зона вылета
Штутгарт25571331-472229,3
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт25351723-641418,7

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