Аугсбург - Майнц 12 Марта прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
12 марта 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Майнц, которое состоится 12 Марта 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Бо Свенссон
История личных встреч
|22.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|4 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|3 : 1
|14.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|03.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|3 : 0
|30.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|22.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 0
|02.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|19
|2
|4
|76-27
|59
|78,7
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|69,4
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|25
|13
|6
|6
|64-40
|45
|60,0
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|25
|13
|4
|8
|48-36
|43
|57,3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|12
|5
|8
|51-29
|41
|54,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|25
|11
|8
|6
|40-27
|41
|54,7
|7
|Унион
|25
|10
|7
|8
|32-33
|37
|49,3
|8
|Кёльн
|25
|9
|9
|7
|36-39
|36
|48,0
|9
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|47,2
|10
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|7
|9
|37-37
|34
|45,3
|11
|Бохум
|25
|9
|5
|11
|27-35
|32
|42,7
|12
|Вольфсбург
|25
|9
|4
|12
|27-37
|31
|41,3
|13
|Боруссия М
|25
|7
|6
|12
|34-51
|27
|36,0
|14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|34,7
|15
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|33,3
| 16
Стыковая зона
|Герта
|25
|6
|5
|14
|26-58
|23
|30,7
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|25
|5
|7
|13
|31-47
|22
|29,3
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|25
|3
|5
|17
|23-64
|14
|18,7