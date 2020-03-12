Специя - Кальяри 12 Марта прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Кальяри, которое состоится 12 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.