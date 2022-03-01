Сампдория - Ювентус 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
12 марта 2022, суббота. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Ювентус, которое состоится 12 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|18.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 1
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 6
|3 : 2
|30.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|0 : 2
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|3 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|18.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 2
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 0
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 1
|15.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 0
|19.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 13
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|28
|18
|6
|4
|54-29
|60
|71,4
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|71,6
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|17
|6
|5
|49-20
|57
|67,9
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|15
|8
|5
|42-25
|53
|63,1
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|58,0
| 6
Лига Европы
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|56,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|54,8
|8
|Фиорентина
|27
|13
|4
|10
|46-37
|43
|53,1
|9
|Верона
|28
|11
|8
|9
|53-44
|41
|48,8
|10
|Сассуоло
|28
|10
|9
|9
|49-46
|39
|46,4
|11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|42,0
|12
|Болонья
|27
|9
|6
|12
|32-42
|33
|40,7
|13
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|38,1
|14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|34-43
|29
|37,2
|15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|31,0
|16
|Специя
|28
|7
|5
|16
|28-50
|26
|31,0
|17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|29,8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|27,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|21,4
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|26
|3
|6
|17
|20-61
|15
|19,2