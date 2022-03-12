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Милан - Эмполи 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 марта 2022, суббота. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Милан Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Эмполи, которое состоится 12 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
22.12.2021 Италия - Серия А Тур 19 Эмполи2 : 4Милан
22.02.2019 Италия - Серия А Тур 25 Милан3 : 0Эмполи
27.09.2018 Италия - Серия А Тур 6 Эмполи1 : 1Милан
23.04.2017 Италия - Серия А Тур 33 Милан1 : 2Эмполи
26.11.2016 Италия - Серия А Тур 14 Эмполи1 : 4Милан
23.01.2016 Италия - Серия А Тур 21 Эмполи2 : 2Милан
29.08.2015 Италия - Серия А Тур 2 Милан2 : 1Эмполи
15.02.2015 Италия - Серия А Тур 23 Милан1 : 1Эмполи
23.09.2014 Италия - Серия А Тур 4 Эмполи2 : 2Милан
09.03.2008 Италия - Серия А Тур 27 Эмполи1 : 3Милан
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан28186454-296071,4
2
Лига чемпионов
Интер М27177360-225871,6
3
Лига чемпионов
Наполи28176549-205767,9
4
Лига чемпионов
Ювентус28158542-255363,1
5
Лига Европы
Аталанта27138650-314758,0
6
Лига Европы
Рома28145946-344756,0
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио28137857-424654,8
8 Фиорентина271341046-374353,1
9 Верона28118953-444148,8
10 Сассуоло28109949-463946,4
11 Торино27971133-283442,0
12 Болонья27961232-423340,7
13 Эмполи28881240-533238,1
14 Удинезе26611934-432937,2
15 Сампдория28751636-482631,0
16 Специя28751628-502631,0
17 Кальяри285101328-512529,8
18
Зона вылета
Венеция27571525-512227,2
19
Зона вылета
Дженоа281151222-471821,4
20
Зона вылета
Салернитана26361720-611519,2

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