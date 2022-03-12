Милан - Эмполи 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
12 марта 2022, суббота. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Эмполи, которое состоится 12 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|2 : 4
|22.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|3 : 0
|27.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 1
|23.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 2
|26.11.2016
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 4
|23.01.2016
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 2
|29.08.2015
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 1
|15.02.2015
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|23.09.2014
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 2
|09.03.2008
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|28
|18
|6
|4
|54-29
|60
|71,4
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|71,6
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|17
|6
|5
|49-20
|57
|67,9
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|15
|8
|5
|42-25
|53
|63,1
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|58,0
| 6
Лига Европы
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|56,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|54,8
|8
|Фиорентина
|27
|13
|4
|10
|46-37
|43
|53,1
|9
|Верона
|28
|11
|8
|9
|53-44
|41
|48,8
|10
|Сассуоло
|28
|10
|9
|9
|49-46
|39
|46,4
|11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|42,0
|12
|Болонья
|27
|9
|6
|12
|32-42
|33
|40,7
|13
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|38,1
|14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|34-43
|29
|37,2
|15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|31,0
|16
|Специя
|28
|7
|5
|16
|28-50
|26
|31,0
|17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|29,8
| 18
Зона вылета
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|27,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|21,4
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|26
|3
|6
|17
|20-61
|15
|19,2