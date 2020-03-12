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Монпелье - Ницца 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
12 марта 2022, суббота. 19:00 МСК. Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция);
Монпелье Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ницца, которое состоится 12 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
07.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 13 Ницца0 : 1Монпелье
25.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 34 Ницца3 : 1Монпелье
12.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье3 : 1Ницца
14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье2 : 1Ницца
07.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 Ницца1 : 0Монпелье
22.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Монпелье1 : 0Ницца
22.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Ницца1 : 0Монпелье
15.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 9 Монпелье2 : 0Ницца
24.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Ницца2 : 1Монпелье
18.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 5 Монпелье1 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ27195356-246276,5
2
Лига чемпионов
Ницца27155738-2149-161,7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель27138639-254758,0
4
Лига Европы
Ренн27144953-254656,8
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург27128749-324454,3
6 Нант27126936-294251,9
7 Лилль27119737-354251,9
8 Монако27118840-294150,6
9 Лион27119738-3341-151,9
10 Ланс27117942-384049,4
11 Монпелье271141241-403745,7
12 Брест27981035-383543,2
13 Реймс27711931-313239,5
14 Анже27781231-402935,8
15 Клермон27771327-462834,6
16 Труа27671425-412530,9
17 Сент-Этьен27671428-502530,9
18
Стыковая зона
Лорьян27591322-432429,6
19
Зона вылета
Метц274101325-462227,2
20
Зона вылета
Бордо274101338-652227,2

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