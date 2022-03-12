Труа - Нант 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
12 марта 2022, суббота. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Нант, которое состоится 12 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Нант
Нант
Главные тренеры
|Брюно Ирл
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 0
|19.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 1
|30.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 1
|17.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 0
|24.01.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|19.08.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|19
|5
|3
|56-24
|62
|76,5
| 2
Лига чемпионов
|Ницца
|27
|15
|5
|7
|38-21
|49
|-1
|61,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|27
|13
|8
|6
|39-25
|47
|58,0
| 4
Лига Европы
|Ренн
|27
|14
|4
|9
|53-25
|46
|56,8
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|12
|8
|7
|49-32
|44
|54,3
|6
|Нант
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|51,9
|7
|Лилль
|27
|11
|9
|7
|37-35
|42
|51,9
|8
|Монако
|27
|11
|8
|8
|40-29
|41
|50,6
|9
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|-1
|51,9
|10
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|49,4
|11
|Монпелье
|27
|11
|4
|12
|41-40
|37
|45,7
|12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|43,2
|13
|Реймс
|27
|7
|11
|9
|31-31
|32
|39,5
|14
|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|35,8
|15
|Клермон
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|34,6
|16
|Труа
|27
|6
|7
|14
|25-41
|25
|30,9
|17
|Сент-Этьен
|27
|6
|7
|14
|28-50
|25
|30,9
| 18
Стыковая зона
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|29,6
| 19
Зона вылета
|Метц
|27
|4
|10
|13
|25-46
|22
|27,2
| 20
Зона вылета
|Бордо
|27
|4
|10
|13
|38-65
|22
|27,2