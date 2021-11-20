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Питерборо Юнайтед - Сток Сити 12 Марта прямая трансляция

Стадион: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия), вместимость: 15315
12 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
Питерборо Юнайтед Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Питерборо Юнайтед - Сток Сити, которое состоится 12 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: АБАКС - Лондон Роуд (Питерборо, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Северная Ирландия Грант Макканн
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Сток Сити2 : 0Питерборо Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм35 76
2
Повышение
Борнмут33 62
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун36 62
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс36 58
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед35 57
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун35 57
7 Куинз Парк Рейнджерс35 56
8 Мидлсбро35 55
9 Миллуолл35 53
10 Ноттингем Форест34 52
11 Ковентри Сити35 51
12 Престон Норт Энд36 50
13 Вест Бромвич Альбион35 49
14 Блэкпул35 48
15 Сток Сити35 45
16 Суонси Сити34 44
17 Кардифф Сити36 42
18 Бирмингем Сити36 40
19 Бристоль Сити36 40
20 Халл Сити36 37
21 Рединг35 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти36 24
23
Зона вылета
Барнсли35 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед35 22

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