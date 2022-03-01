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Кардифф Сити - Престон Норт Энд 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
12 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
Кардифф Сити Престон Норт Энд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 12 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Уэльс Стив Морисон
Англия Райан Лоу
История личных встреч
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Кардифф Сити2 : 1 ДВПрестон Норт Энд
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Престон Норт Энд1 : 2Кардифф Сити
20.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Кардифф Сити4 : 0Престон Норт Энд
18.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Престон Норт Энд0 : 1Кардифф Сити
27.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Престон Норт Энд1 : 3Кардифф Сити
21.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Кардифф Сити0 : 0Престон Норт Энд
29.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Кардифф Сити0 : 1Престон Норт Энд
12.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Престон Норт Энд3 : 0Кардифф Сити
31.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Кардифф Сити2 : 0Престон Норт Энд
13.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Престон Норт Энд3 : 0Кардифф Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм35 76
2
Повышение
Борнмут33 62
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун36 62
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс36 58
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед35 57
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун35 57
7 Куинз Парк Рейнджерс35 56
8 Мидлсбро35 55
9 Миллуолл35 53
10 Ноттингем Форест34 52
11 Ковентри Сити35 51
12 Престон Норт Энд36 50
13 Вест Бромвич Альбион35 49
14 Блэкпул35 48
15 Сток Сити35 45
16 Суонси Сити34 44
17 Кардифф Сити36 42
18 Бирмингем Сити36 40
19 Бристоль Сити36 40
20 Халл Сити36 37
21 Рединг35 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти36 24
23
Зона вылета
Барнсли35 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед35 22

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