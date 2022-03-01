Ковентри Сити - Шеффилд Юнайтед 12 Марта прямая трансляция
Стадион: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
12 марта 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 12 Марта 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Пол Хекингботтом
История личных встреч
|20.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|0 : 0
|05.04.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 41
|2 : 0
|15.12.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 22
|1 : 2
|30.04.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 45
|3 : 1
|13.12.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 21
|1 : 0
|21.02.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 32
|2 : 2
|16.08.2014
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 2
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|35
|76
| 2
Повышение
|Борнмут
|33
|62
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|36
|62
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|36
|58
| 5
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|35
|57
| 6
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|35
|57
|7
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|56
|8
|Мидлсбро
|35
|55
|9
|Миллуолл
|35
|53
|10
|Ноттингем Форест
|34
|52
|11
|Ковентри Сити
|35
|51
|12
|Престон Норт Энд
|36
|50
|13
|Вест Бромвич Альбион
|35
|49
|14
|Блэкпул
|35
|48
|15
|Сток Сити
|35
|45
|16
|Суонси Сити
|34
|44
|17
|Кардифф Сити
|36
|42
|18
|Бирмингем Сити
|36
|40
|19
|Бристоль Сити
|36
|40
|20
|Халл Сити
|36
|37
|21
|Рединг
|35
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|36
|24
| 23
Зона вылета
|Барнсли
|35
|24
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|35
|22