Онлайн трансляции
Суббота 12 марта

03:00  ru Коламбус - Миннесота 03:00  ru Питтсбург - Вегас 03:00  ru Орландо - Миннесота 03:30  ru Айлендерс - Виннипег
03:30  ru Атланта - Клипперс 03:30  ru Бостон - Детройт 04:00  ru Мемфис - Нью-Йорк 04:00  ru Майами - Кливленд
04:00  ru Хьюстон - Даллас 04:00  ru Нью-Орлеан - Шарлотт 04:30  ru Сан-Антонио - Юта 05:00  ru Финикс - Торонто
06:00  ru Ванкувер - Вашингтон 06:30  ru Лейкерс - Вашингтон 14:00  ru Уфа - Нижний Новгород 15:00  ru Биатлон
15:30  ru Брайтон - Ливерпуль 15:30  ru Барнсли - Фулхэм 16:00  ru Леванте - Эспаньол 16:00  ru Северсталь - Динамо М
16:30  ru Арсенал - Динамо 17:00  ru Салернитана - Сассуоло 17:00  ru Специя - Кальяри 17:00  ru Авангард - Ак Барс
17:15  ru Биатлон 17:30  ru Фрайбург - Вольфсбург 17:30  ru Унион - Штутгарт 17:30  ru Аугсбург - Майнц
17:30  ru Хоффенхайм - Бавария 18:00  ru Брентфорд - Бёрнли 18:00  ru Питерборо - Сток Сити 18:00  ru Миллуолл - Мидлсбро
18:00  ru Кардифф - Престон 18:00  ru Блэкберн - Бристоль 18:00  ru Бирмингем - Халл Сити 18:00  ru Блэкпул - Суонси
18:00  ru Борнмут - Дерби Каунти 18:00  ru Ковентри - Шеффилд Юн 18:00  ru Ноттингем - Рединг 18:15  ru Гранада - Эльче
19:00  ru Локомотив - ЦСКА 19:00  ru Монпелье - Ницца 20:00  ru Сампдория - Ювентус 20:30  ru Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
20:30  ru Вильярреал - Сельта 20:30  ru Боруссия М - Герта 20:30  ru Нэшвилл - Сент-Луис 22:45  ru Милан - Эмполи
23:00  ru Хетафе - Валенсия 23:00  ru Труа - Нант 23:00  ru Каролина - Филадельфия
Свернуть список

Авангард - Ак Барс 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина (Балашиха, Россия), вместимость: 6200
12 марта 2022, суббота. 17:00 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 6-й матч
Авангард Ак Барс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Авангард - Ак Барс, которое состоится 12 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина (Балашиха, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Авангард
Омск
Ак Барс
Казань
Главные тренеры
Канада Боб Хартли
Россия Дмитрий Вячеславович Квартальнов
История личных встреч
10.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Ак Барс4 : 3 ОТАвангард
08.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Авангард2 : 3 ОТАк Барс
06.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Авангард2 : 0Ак Барс
04.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Ак Барс2 : 5Авангард
02.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Ак Барс1 : 2 ОТАвангард
03.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Авангард1 : 3Ак Барс
01.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Ак Барс2 : 1Авангард
22.10.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Ак Барс3 : 2Авангард
15.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Восток Ак Барс3 : 4 ОТАвангард
13.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Восток Авангард0 : 2Ак Барс
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Авангарда».
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
2 : 3 ОТ
Динамо М
Северсталь
5 : 2
Северсталь
Динамо М
12.03
Динамо М
Северсталь
14.03
3
2
17
15
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
3 : 4
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
3 : 1
4
1
21
11
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
3 : 6
Салават Юлаев
Сибирь
3 : 2
4
1
16
10
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
2 : 3 ОТ
Ак Барс
Авангард
4 : 3 ОТ
Авангард
Ак Барс
12.03
Ак Барс
Авангард
14.03
2
3
10
14
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW2
 ЦСКА
QFW4
ЦСКА
QFW4
17.03
ЦСКА
QFW4
19.03
QFW4
ЦСКА
21.03
QFW4
ЦСКА
23.03
ЦСКА
QFW4
25.03
QFW4
ЦСКА
27.03
ЦСКА
QFW4
29.03
0
0
0
0
SFW1
 СКА
Спартак
СКА
Спартак
18.03
СКА
Спартак
20.03
Спартак
СКА
22.03
Спартак
СКА
24.03
СКА
Спартак
26.03
Спартак
СКА
28.03
СКА
Спартак
30.03
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE2
 Трактор
Салават Юлаев
Трактор
Салават Юлаев
17.03
Трактор
Салават Юлаев
19.03
Салават Юлаев
Трактор
21.03
Салават Юлаев
Трактор
23.03
Трактор
Салават Юлаев
25.03
Салават Юлаев
Трактор
27.03
Трактор
Салават Юлаев
29.03
0
0
0
0
SFE1
 Металлург Мг
Металлург Мг
 
18.03
Металлург Мг
 
20.03
 
Металлург Мг
22.03
 
Металлург Мг
24.03
Металлург Мг
 
26.03
 
Металлург Мг
28.03
Металлург Мг
 
30.03
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close