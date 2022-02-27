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Нью-Йорк Айлендерс - Виннипег Джетс 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
12 марта 2022, суббота. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Виннипег Джетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Виннипег Джетс, которое состоится 12 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Виннипег Джетс
Виннипег
30РоссияврИлья Сорокин
40РоссияврСемён Варламов
3КанадазщАдам Пелеч
4СШАзщЭнди Грин
6КанадазщРайан Пулок
8КанадазщНоа Добсон
24СШАзщСкотт Мейфилд
33СловакиязщЗдено Хара
11СШАнпЗак Паризе
12КанаданпДжош Бейли
15КанаданпКэл Клаттербак
17КанаданпМэтт Мартин
18КанаданпЭнтони Бовиллье
21СШАнпКайл Палмьери
27СШАнпАндерс Ли
29СШАнпБрок Нельсон
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
53КанаданпКейси Сизикас
13КанаданпМэтью Барзал
20СШАнпКиффер Беллоуз
1КанадаврЭрик Комри
37СШАврКоннор Хеллебайк
2КанадазщДилан Демело
4СШАзщНил Пионк
5КанадазщБренден Диллон
44КанадазщДжош Моррисси
64КанадазщЛоган Стэнли
88СШАзщНейт Шмидт
9СШАнпЭндрю Копп
12КанаданпДженсен Харкинс
17КанаданпАдам Лаури
21СШАнпДоминик Тонинато
25СШАнпПол Штястны
26СШАнпБлейк Уилер
27ДаниянпНиколай Элерс
55КанаданпМарк Шайфли
71РоссиянпЕвгений Свечников
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
81СШАнпКайл Коннор
93ФинляндиянпКристиан Весалайнен
Главные тренеры
КанадаБарри Тротц
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 2Нью-Йорк Айлендерс
18.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3Нью-Йорк Айлендерс
07.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Виннипег Джетс
29.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 5Нью-Йорк Айлендерс
05.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 3Виннипег Джетс
30.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
23.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Виннипег Джетс
17.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 4Виннипег Джетс
01.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 6Нью-Йорк Айлендерс
04.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Питтсбург Пингвинз5929425415193-1587966,9
7 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
8 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
11 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
12 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
13 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
14 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
15 Вегас Голден Найтс6026241324188-1776856,7
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
22 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
23 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Питтсбург Пингвинз5929425415193-1587966,9
6 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
10 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
3 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
4 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
5 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
6 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
7 Вегас Голден Найтс6026241324188-1776856,7
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Питтсбург Пингвинз5929425415193-1587966,9
3 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
6 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
3 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
4 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
2 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
3 Вегас Голден Найтс6026241324188-1776856,7
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
7 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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