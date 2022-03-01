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Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз 12 Марта прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
12 марта 2022, суббота. 20:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз Сент-Луис Блюз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 12 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Крэйг Берюбе
История личных встреч
18.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 3Нэшвилл Предаторз
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 1Сент-Луис Блюз
15.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4Нэшвилл Предаторз
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 БСент-Луис Блюз
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 4Нэшвилл Предаторз
27.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 0Нэшвилл Предаторз
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 5 ОТСент-Луис Блюз
09.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2Нэшвилл Предаторз
24.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 2Нэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
7 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
8 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
11 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
12 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
13 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
14 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
22 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
23 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
10 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
3 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
4 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
5 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
6 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5831142317173-1507766,4
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5819632127190-2165950,9
6 Нью-Йорк Айлендерс5420115324143-1525248,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5728724214197-1668070,2
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5730122517201-1577364,0
3 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
4 Нэшвилл Предаторз5726522220180-1577061,4
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5730320715201-1407767,5
2 Лос-Анджелес Кингз5925522619175-1667261,0
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс6018544524176-1916352,5
7 Сан-Хосе Шаркс5716722525149-1825750,0
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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