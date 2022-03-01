Бостон Селтикс - Детройт Пистонс прямая трансляция 12.03.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
12 марта 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Детройт Пистонс, которое состоится 12 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Детройт Пистонс
Детройт
|Очки
|0
|лёг
|Джейсон Тейтум
31
|4
|лёг
|Келан Мартин
0
|7
|лёг
|Джейлен Браун
22
|8
|фор
|Малик Фиттс
0
|9
|защ
|Деррик Уайт
11
|11
|защ
|Пэйтон Притчард
4
|12
|лёг
|Грант Уильямс
7
|13
|защ
|Николас Стаускас
0
|26
|фор
|Аарон Несмит
0
|27
|фор
|Даниэль Тайс
0
|30
|лёг
|Сэм Хозер
0
|36
|раз
|Маркус Смарт
15
|40
|цен
|Люк Корнет
0
|42
|цен
|Эл Хорфорд
6
|44
|цен
|Роберт Уильямс
12
|64
|Matt Ryan
0
|97
|защ
|Бродрик Томас
0
|Очки
|0
|лёг
|Крис Смит
0
|2
|лёг
|Кейд Каннингем
27
|5
|защ
|Фрэнк Джексон
0
|6
|защ
|Хамиду Диалло
0
|7
|раз
|Киллиан Хейз
0
|9
|фор
|Джерами Грант
18
|12
|фор
|Айзея Ливерс
0
|13
|цен
|Келли Олиник
6
|17
|защ
|Родни Макгрудер
0
|18
|защ
|Кори Джозеф
7
|24
|фор
|Джаморко Пикетт
8
|28
|цен
|Айзея Стюарт
0
|35
|фор
|Марвин Багли III
20
|38
|защ
|Сабен Ли
2
|41
|лёг
|Саддик Бей
7
|55
|цен
|Лука Гарза
0
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|26.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|17.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 112
|05.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 102
|13.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 108
|03.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 122
|02.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 93
|16.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 116
|21.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 93
|14.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 110
|16.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 104
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|66
|53
|13
|7502-6984
|119
|0,803
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|8,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,5
|4
|Майами Хит
|67
|44
|23
|7330-7016
|111
|0,657
|9,5
|5
|Юта Джаз
|65
|41
|24
|7393-6972
|106
|0,631
|11,5
|6
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|11,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|12,5
|8
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|13,0
|9
|Даллас Маверикс
|66
|40
|26
|7041-6849
|106
|0,606
|13,0
|10
|Бостон Селтикс
|67
|40
|27
|7348-6971
|107
|0,597
|13,5
|11
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|13,5
|12
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|14,5
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|16,0
|14
|Торонто Рэпторс
|65
|35
|30
|7047-6969
|100
|0,538
|17,5
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|68
|35
|33
|7272-7317
|103
|0,515
|19,0
|16
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|19,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|67
|32
|35
|7650-7695
|99
|0,478
|21,5
|18
|Атланта Хоукс
|65
|31
|34
|7315-7276
|96
|0,477
|21,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|64
|29
|35
|6920-7088
|93
|0,453
|23,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|65
|28
|37
|7209-7359
|93
|0,431
|24,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|66
|28
|38
|6983-7050
|94
|0,424
|25,0
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|66
|27
|39
|7106-7223
|93
|0,409
|26,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|27,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|66
|25
|41
|7437-7459
|91
|0,379
|28,0
|25
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|30,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|31,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|33,0
|28
|Детройт Пистонс
|66
|18
|48
|6838-7425
|84
|0,273
|35,0
|29
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|36,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|66
|17
|49
|7197-7796
|83
|0,258
|36,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|67
|44
|23
|7330-7016
|111
|0,657
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|2,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|3,0
|4
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|3,5
|5
|Бостон Селтикс
|67
|40
|27
|7348-6971
|107
|0,597
|4,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|5,0
|7
|Торонто Рэпторс
|65
|35
|30
|7047-6969
|100
|0,538
|8,0
|8
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|10,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|67
|32
|35
|7650-7695
|99
|0,478
|12,0
|10
|Атланта Хоукс
|65
|31
|34
|7315-7276
|96
|0,477
|12,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|64
|29
|35
|6920-7088
|93
|0,453
|13,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|66
|28
|38
|6983-7050
|94
|0,424
|15,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|22,0
|14
|Детройт Пистонс
|66
|18
|48
|6838-7425
|84
|0,273
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|26,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|66
|53
|13
|7502-6984
|119
|0,803
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|8,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,5
|4
|Юта Джаз
|65
|41
|24
|7393-6972
|106
|0,631
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|66
|40
|26
|7041-6849
|106
|0,606
|13,0
|6
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|13,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|16,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|68
|35
|33
|7272-7317
|103
|0,515
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|65
|28
|37
|7209-7359
|93
|0,431
|24,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|66
|27
|39
|7106-7223
|93
|0,409
|26,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|27,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|66
|25
|41
|7437-7459
|91
|0,379
|28,0
|13
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|30,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|33,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|66
|17
|49
|7197-7796
|83
|0,258
|36,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|67
|40
|27
|7348-6971
|107
|0,597
|1,0
|3
|Торонто Рэпторс
|65
|35
|30
|7047-6969
|100
|0,538
|5,0
|4
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|66
|28
|38
|6983-7050
|94
|0,424
|12,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|3,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|20,0
|5
|Детройт Пистонс
|66
|18
|48
|6838-7425
|84
|0,273
|23,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|67
|44
|23
|7330-7016
|111
|0,657
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|67
|32
|35
|7650-7695
|99
|0,478
|12,0
|3
|Атланта Хоукс
|65
|31
|34
|7315-7276
|96
|0,477
|12,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|64
|29
|35
|6920-7088
|93
|0,453
|13,5
|5
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|26,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|65
|41
|24
|7393-6972
|106
|0,631
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|2,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|16,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|21,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|66
|53
|13
|7502-6984
|119
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|68
|35
|33
|7272-7317
|103
|0,515
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|65
|28
|37
|7209-7359
|93
|0,431
|24,5
|5
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|30,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|66
|40
|26
|7041-6849
|106
|0,606
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|66
|27
|39
|7106-7223
|93
|0,409
|17,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|66
|25
|41
|7437-7459
|91
|0,379
|19,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|66
|17
|49
|7197-7796
|83
|0,258
|27,5