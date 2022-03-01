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Майами Хит - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 12.03.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
12 марта 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Майами Хит Кливленд Кавальерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Кливленд Кавальерс, которое состоится 12 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Очки
2НигерияразГэйб Винсент
0
4СШАзащВиктор Оладипо
2
5СШАразКайл Гай
0
7СШАразКайл Лоури
0
8СШАфорМаркиф Моррис
0
13СШАценЭдрис Адебайо
16
14СШАзащТайлер Хироу
19
15СШАразJavonte Smart
0
16СШАфорКалеб Мартин
0
17СШАфорПи Джей Такер
2
21СШАценДуэйн Дедмон
3
22СШАлёгДжимми Батлер
14
24СШАфорХейвуд Хайсмит
0
31СШАзащМакс Страс
11
40СШАфорЮдонис Хаслем
0
55СШАзащДункан Робинсон
9
77ТурцияценОмер Юртсевен
0
Очки
0СШАразБрэндон Гудвин
0
0СШАфорКевин Лав
11
1СШАзащРэджон Рондо
0
2СШАзащКоллин Секстон
0
3СШАзащКарис ЛеВерт
0
4СШАфорЭван Мобли
7
5СШАзащАр Джей Нембхард
0
6КанадазащКевин Пэнгос
0
8СШАлёгЛамар Стивенс
5
9СШАценМозес Браун
0
9СШАлёгДилан Уиндлер
0
10СШАразДариус Гарлэнд
18
12СШАразТим Фрейзер
0
16ТурцияфорДжеди Осман
5
21СШАфорЭд Дэвис
0
24ФинляндиялёгЛаури Маркканен
12
31СШАценДжарретт Аллен
0
32СШАфорДин Уэйд
2
35СШАзащАйзек Окоро
7
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
14.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс105 : 94Майами Хит
02.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит85 : 111Кливленд Кавальерс
02.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс107 : 124Майами Хит
04.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит115 : 101Кливленд Кавальерс
17.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит113 : 98Кливленд Кавальерс
25.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс125 : 119Майами Хит
23.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит124 : 105Кливленд Кавальерс
21.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит124 : 100Кливленд Кавальерс
15.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс97 : 108Майами Хит
09.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит126 : 110Кливленд Кавальерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6728,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6745227451-70251120,6728,5
4 Майами Хит6744237330-70161110,6579,5
5 Юта Джаз6541247393-69721060,63111,5
6 Милуоки Бакс6742257679-74041090,62711,5
7 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,61512,5
8 Чикаго Буллз6640267422-73251060,60613,0
9 Даллас Маверикс6640267041-68491060,60613,0
10 Бостон Селтикс6740277348-69711070,59713,5
11 Денвер Наггетс6740277440-72511070,59713,5
12 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,58514,5
13 Миннесота Тимбервулвз6838307793-75971060,55916,0
14 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,53817,5
15 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
16 Бруклин Нетс6734337461-74901010,50719,5
17 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47821,5
18 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47721,5
19 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45323,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
21 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42425,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40926,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38527,5
24 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37928,0
25 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
26 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32831,5
27 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30333,0
28 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27335,0
29 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26536,0
30 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25836,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6744237330-70161110,6570,0
2 Милуоки Бакс6742257679-74041090,6272,0
3 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,6153,0
4 Чикаго Буллз6640267422-73251060,6063,5
5 Бостон Селтикс6740277348-69711070,5974,0
6 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5855,0
7 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,5388,0
8 Бруклин Нетс6734337461-74901010,50710,0
9 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47812,0
10 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47712,0
11 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45313,5
12 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42415,5
13 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32822,0
14 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27325,5
15 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26526,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6728,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6745227451-70251120,6728,5
4 Юта Джаз6541247393-69721060,63111,5
5 Даллас Маверикс6640267041-68491060,60613,0
6 Денвер Наггетс6740277440-72511070,59713,5
7 Миннесота Тимбервулвз6838307793-75971060,55916,0
8 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40926,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38527,5
12 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37928,0
13 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
14 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30333,0
15 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25836,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,6150,0
2 Бостон Селтикс6740277348-69711070,5971,0
3 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,5385,0
4 Бруклин Нетс6734337461-74901010,5077,0
5 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42412,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6742257679-74041090,6270,0
2 Чикаго Буллз6640267422-73251060,6061,5
3 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5853,0
4 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32820,0
5 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27323,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6744237330-70161110,6570,0
2 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47812,0
3 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47712,0
4 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45313,5
5 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26526,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6541247393-69721060,6310,0
2 Денвер Наггетс6740277440-72511070,5972,0
3 Миннесота Тимбервулвз6838307793-75971060,5594,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38516,0
5 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30321,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6745227451-70251120,6728,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
5 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6720,0
2 Даллас Маверикс6640267041-68491060,6064,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40917,5
4 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37919,5
5 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25827,5

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