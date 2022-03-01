Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс прямая трансляция 12.03.2022
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
12 марта 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс, которое состоится 12 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс
Даллас
|Очки
|0
|защ
|Джейлен Грин
11
|1
|защ
|Джон Уолл
0
|2
|защ
|Дэвид Нваба
2
|3
|раз
|Кевин Портер
17
|6
|фор
|Кей Джей Мартин
11
|8
|лёг
|Дже'Шон Тэйт
0
|9
|защ
|Джош Кристофер
4
|10
|защ
|Эрик Гордон
4
|15
|защ
|Дэйшен Никс
0
|16
|цен
|Усман Гаруба
0
|17
|защ
|Деннис Шрёдер
1
|20
|цен
|Бруно Фернанду
10
|21
|Trevelin Queen
0
|25
|защ
|Гаррисон Мэтьюз
0
|28
|фор
|Алперен Шенгюн
6
|35
|фор
|Кристиан Вуд
0
|Очки
|0
|защ
|Стерлинг Браун
0
|1
|лёг
|Тео Пинсон
0
|3
|защ
|Трэй Бёрк
13
|5
|Moses Wright
0
|7
|фор
|Дуайт Пауэлл
23
|8
|защ
|Джош Грин
8
|10
|лёг
|Дориан Финни-Смит
0
|11
|защ
|Тим Хардуэй-младший
0
|13
|защ
|Джейлен Брансон
0
|21
|защ
|Франк Нтиликина
0
|25
|лёг
|Реджи Баллок
8
|26
|раз
|Спенсер Динвидди
13
|32
|фор
|Маркис Крисс
0
|42
|фор
|Максимилиан Клебер
0
|44
|лёг
|Давис Бертанс
5
|51
|цен
|Бобан Марьянович
0
|77
|защ
|Лука Дончич
25
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|08.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 130
|27.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 106
|08.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 93
|24.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 133
|05.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 113
|01.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|149 : 153
|01.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 121
|24.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 137
|11.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 94
|12.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 104
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|66
|53
|13
|7502-6984
|119
|0,803
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|8,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,5
|4
|Майами Хит
|67
|44
|23
|7330-7016
|111
|0,657
|9,5
|5
|Юта Джаз
|65
|41
|24
|7393-6972
|106
|0,631
|11,5
|6
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|11,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|12,5
|8
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|13,0
|9
|Даллас Маверикс
|66
|40
|26
|7041-6849
|106
|0,606
|13,0
|10
|Бостон Селтикс
|67
|40
|27
|7348-6971
|107
|0,597
|13,5
|11
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|13,5
|12
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|14,5
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|16,0
|14
|Торонто Рэпторс
|65
|35
|30
|7047-6969
|100
|0,538
|17,5
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|68
|35
|33
|7272-7317
|103
|0,515
|19,0
|16
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|19,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|67
|32
|35
|7650-7695
|99
|0,478
|21,5
|18
|Атланта Хоукс
|65
|31
|34
|7315-7276
|96
|0,477
|21,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|64
|29
|35
|6920-7088
|93
|0,453
|23,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|65
|28
|37
|7209-7359
|93
|0,431
|24,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|66
|28
|38
|6983-7050
|94
|0,424
|25,0
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|66
|27
|39
|7106-7223
|93
|0,409
|26,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|27,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|66
|25
|41
|7437-7459
|91
|0,379
|28,0
|25
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|30,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|31,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|33,0
|28
|Детройт Пистонс
|66
|18
|48
|6838-7425
|84
|0,273
|35,0
|29
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|36,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|66
|17
|49
|7197-7796
|83
|0,258
|36,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|67
|44
|23
|7330-7016
|111
|0,657
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|2,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|3,0
|4
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|3,5
|5
|Бостон Селтикс
|67
|40
|27
|7348-6971
|107
|0,597
|4,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|5,0
|7
|Торонто Рэпторс
|65
|35
|30
|7047-6969
|100
|0,538
|8,0
|8
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|10,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|67
|32
|35
|7650-7695
|99
|0,478
|12,0
|10
|Атланта Хоукс
|65
|31
|34
|7315-7276
|96
|0,477
|12,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|64
|29
|35
|6920-7088
|93
|0,453
|13,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|66
|28
|38
|6983-7050
|94
|0,424
|15,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|22,0
|14
|Детройт Пистонс
|66
|18
|48
|6838-7425
|84
|0,273
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|26,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|66
|53
|13
|7502-6984
|119
|0,803
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|8,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,5
|4
|Юта Джаз
|65
|41
|24
|7393-6972
|106
|0,631
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|66
|40
|26
|7041-6849
|106
|0,606
|13,0
|6
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|13,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|16,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|68
|35
|33
|7272-7317
|103
|0,515
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|65
|28
|37
|7209-7359
|93
|0,431
|24,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|66
|27
|39
|7106-7223
|93
|0,409
|26,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|27,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|66
|25
|41
|7437-7459
|91
|0,379
|28,0
|13
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|30,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|33,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|66
|17
|49
|7197-7796
|83
|0,258
|36,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|67
|40
|27
|7348-6971
|107
|0,597
|1,0
|3
|Торонто Рэпторс
|65
|35
|30
|7047-6969
|100
|0,538
|5,0
|4
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|66
|28
|38
|6983-7050
|94
|0,424
|12,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|3,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|20,0
|5
|Детройт Пистонс
|66
|18
|48
|6838-7425
|84
|0,273
|23,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|67
|44
|23
|7330-7016
|111
|0,657
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|67
|32
|35
|7650-7695
|99
|0,478
|12,0
|3
|Атланта Хоукс
|65
|31
|34
|7315-7276
|96
|0,477
|12,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|64
|29
|35
|6920-7088
|93
|0,453
|13,5
|5
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|26,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|65
|41
|24
|7393-6972
|106
|0,631
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|2,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|16,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|21,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|66
|53
|13
|7502-6984
|119
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|68
|35
|33
|7272-7317
|103
|0,515
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|65
|28
|37
|7209-7359
|93
|0,431
|24,5
|5
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|30,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|66
|40
|26
|7041-6849
|106
|0,606
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|66
|27
|39
|7106-7223
|93
|0,409
|17,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|66
|25
|41
|7437-7459
|91
|0,379
|19,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|66
|17
|49
|7197-7796
|83
|0,258
|27,5