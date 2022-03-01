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Нью-Орлеан Пеликанс - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 12.03.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
12 марта 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Шарлотт Хорнетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 12 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Очки
1СШАфорЗайон Уильямсон
0
3СШАзащСи Джей Макколлум
0
4СШАзащДевонте Грэм
10
5СШАфорХерберт Джонс
8
6СШАразТайрон Уоллес
0
8СШАфорНаджи Маршалл
11
9ИспанияценВилли Эрнангомес
6
10СШАценДжексон Хэйс
13
12СШАлёгГэри Кларк
0
13СШАзащКайра Льюис
0
14СШАлёгБрэндон Ингрэм
0
15СШАзащХосе Альварадо
5
17ЛитваценЙонас Валанчюнас
10
21СШАзащТони Снелл
0
22СШАлёгЛарри Нэнс
0
24СШАлёгАлайз Джонсон
0
25СШАзащТрей Мёрфи
16
41СШАзащГарретт Темпл
0
Очки
0СШАлёгМайлс Бриджес
15
2СШАразЛамело Болл
15
3СШАзащТерри Розир
19
4СШАразАйзея Томас
2
5СШАзащДжеймс Букнайт
0
6СШАфорДжален Макдэниелс
4
8СШАценМонтрезл Харрелл
11
11СШАфорКоди Мартин
13
12СШАлёгКелли Убре
10
14ЯмайкаценНик Ричардс
0
16СШАзащСкотти Льюис
0
20СШАлёгГордон Хэйворд
0
21СШАфорДжей Ти Тор
0
23Багамские островафорКай Джонс
0
24СШАценМэйсон Пламли
6
25СШАфорПи Джей Вашингтон
6
98ЛитвалёгАрнольдас Кулбока
0
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
История личных встреч
10.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс110 : 112Нью-Орлеан Пеликанс
09.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс110 : 118Шарлотт Хорнетс
10.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс110 : 115Нью-Орлеан Пеликанс
04.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс109 : 115Шарлотт Хорнетс
03.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс109 : 119Нью-Орлеан Пеликанс
14.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс119 : 115Шарлотт Хорнетс
25.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс96 : 101Нью-Орлеан Пеликанс
12.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс122 : 125 ОТНью-Орлеан Пеликанс
20.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс121 : 116 ОТШарлотт Хорнетс
10.03.2016 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс122 : 113Нью-Орлеан Пеликанс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6728,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6745227451-70251120,6728,5
4 Майами Хит6744237330-70161110,6579,5
5 Юта Джаз6541247393-69721060,63111,5
6 Милуоки Бакс6742257679-74041090,62711,5
7 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,61512,5
8 Чикаго Буллз6640267422-73251060,60613,0
9 Даллас Маверикс6640267041-68491060,60613,0
10 Бостон Селтикс6740277348-69711070,59713,5
11 Денвер Наггетс6740277440-72511070,59713,5
12 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,58514,5
13 Миннесота Тимбервулвз6838307793-75971060,55916,0
14 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,53817,5
15 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
16 Бруклин Нетс6734337461-74901010,50719,5
17 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47821,5
18 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47721,5
19 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45323,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
21 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42425,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40926,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38527,5
24 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37928,0
25 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
26 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32831,5
27 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30333,0
28 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27335,0
29 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26536,0
30 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25836,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6744237330-70161110,6570,0
2 Милуоки Бакс6742257679-74041090,6272,0
3 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,6153,0
4 Чикаго Буллз6640267422-73251060,6063,5
5 Бостон Селтикс6740277348-69711070,5974,0
6 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5855,0
7 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,5388,0
8 Бруклин Нетс6734337461-74901010,50710,0
9 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47812,0
10 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47712,0
11 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45313,5
12 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42415,5
13 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32822,0
14 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27325,5
15 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26526,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6728,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6745227451-70251120,6728,5
4 Юта Джаз6541247393-69721060,63111,5
5 Даллас Маверикс6640267041-68491060,60613,0
6 Денвер Наггетс6740277440-72511070,59713,5
7 Миннесота Тимбервулвз6838307793-75971060,55916,0
8 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40926,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38527,5
12 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37928,0
13 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
14 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30333,0
15 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25836,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6540257045-69181050,6150,0
2 Бостон Селтикс6740277348-69711070,5971,0
3 Торонто Рэпторс6535307047-69691000,5385,0
4 Бруклин Нетс6734337461-74901010,5077,0
5 Нью-Йорк Никс6628386983-7050940,42412,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6742257679-74041090,6270,0
2 Чикаго Буллз6640267422-73251060,6061,5
3 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5853,0
4 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32820,0
5 Детройт Пистонс6618486838-7425840,27323,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6744237330-70161110,6570,0
2 Шарлотт Хорнетс6732357650-7695990,47812,0
3 Атланта Хоукс6531347315-7276960,47712,0
4 Вашингтон Уизардс6429356920-7088930,45313,5
5 Орландо Мэджик6818507075-7588860,26526,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6541247393-69721060,6310,0
2 Денвер Наггетс6740277440-72511070,5972,0
3 Миннесота Тимбервулвз6838307793-75971060,5594,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6525406946-7368900,38516,0
5 Оклахома-Сити Тандер6620466753-7270860,30321,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6653137502-69841190,8030,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6745227451-70251120,6728,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6835337272-73171030,51519,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6528377209-7359930,43124,5
5 Сакраменто Кингз6824447481-7833920,35330,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6720,0
2 Даллас Маверикс6640267041-68491060,6064,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6627397106-7223930,40917,5
4 Сан-Антонио Спёрс6625417437-7459910,37919,5
5 Хьюстон Рокетс6617497197-7796830,25827,5

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