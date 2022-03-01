Сан-Антонио Спёрс - Юта Джаз прямая трансляция 12.03.2022
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
12 марта 2022, суббота. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Юта Джаз, которое состоится 12 Марта 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
|Очки
|1
|защ
|Лонни Уокер
2
|3
|защ
|Келдон Джонсон
9
|5
|раз
|Деджонте Мюррей
12
|7
|защ
|Джош Ричардсон
2
|11
|защ
|Джошуа Примо
0
|15
|защ
|Джо Уискэмп
0
|16
|D.J. Stewart Jr.
0
|17
|лёг
|Дуг Макдермотт
0
|18
|фор
|Девонте Кейкок
0
|23
|фор
|Зак Коллинс
13
|24
|защ
|Девин Васселл
6
|25
|цен
|Якоб Пёлтль
4
|28
|фор
|Роберт Вудард
0
|31
|фор
|Кейта Бэйтс-Диоп
0
|33
|защ
|Тре Джонс
2
|34
|цен
|Джок Ландейл
0
|35
|защ
|Ромео Лэнгфорд
0
|Очки
|0
|защ
|Джордан Кларксон
8
|0
|фор
|Эрик Пэскелл
0
|3
|фор
|Трент Форрест
4
|6
|защ
|Никил Александер-Уолкер
0
|8
|фор
|Руди Гэй
3
|11
|раз
|Майк Конли
6
|13
|защ
|Джаред Батлер
0
|19
|Xavier Sneed
0
|20
|цен
|Удока Азубуике
0
|21
|цен
|Хассан Уайтсайд
9
|23
|лёг
|Ройс О'Нил
2
|25
|защ
|Дануэл Хаус
5
|27
|цен
|Руди Гобер
4
|41
|фор
|Хуанхо Эрнангомес
0
|44
|лёг
|Боян Богданович
0
|45
|защ
|Донован Митчелл
18
Главные тренеры
|Грег Попович
|Куин Снайдер
История личных встреч
|28.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 110
|18.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 128
|06.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 94
|04.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 99
|04.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 130
|14.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 112
|07.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 111
|22.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|30.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 120
|10.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 105
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|66
|53
|13
|7502-6984
|119
|0,803
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|8,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,5
|4
|Майами Хит
|67
|44
|23
|7330-7016
|111
|0,657
|9,5
|5
|Юта Джаз
|65
|41
|24
|7393-6972
|106
|0,631
|11,5
|6
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|11,5
|7
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|12,5
|8
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|13,0
|9
|Даллас Маверикс
|66
|40
|26
|7041-6849
|106
|0,606
|13,0
|10
|Бостон Селтикс
|67
|40
|27
|7348-6971
|107
|0,597
|13,5
|11
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|13,5
|12
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|14,5
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|16,0
|14
|Торонто Рэпторс
|65
|35
|30
|7047-6969
|100
|0,538
|17,5
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|68
|35
|33
|7272-7317
|103
|0,515
|19,0
|16
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|19,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|67
|32
|35
|7650-7695
|99
|0,478
|21,5
|18
|Атланта Хоукс
|65
|31
|34
|7315-7276
|96
|0,477
|21,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|64
|29
|35
|6920-7088
|93
|0,453
|23,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|65
|28
|37
|7209-7359
|93
|0,431
|24,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|66
|28
|38
|6983-7050
|94
|0,424
|25,0
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|66
|27
|39
|7106-7223
|93
|0,409
|26,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|27,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|66
|25
|41
|7437-7459
|91
|0,379
|28,0
|25
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|30,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|31,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|33,0
|28
|Детройт Пистонс
|66
|18
|48
|6838-7425
|84
|0,273
|35,0
|29
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|36,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|66
|17
|49
|7197-7796
|83
|0,258
|36,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|67
|44
|23
|7330-7016
|111
|0,657
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|2,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|3,0
|4
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|3,5
|5
|Бостон Селтикс
|67
|40
|27
|7348-6971
|107
|0,597
|4,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|5,0
|7
|Торонто Рэпторс
|65
|35
|30
|7047-6969
|100
|0,538
|8,0
|8
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|10,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|67
|32
|35
|7650-7695
|99
|0,478
|12,0
|10
|Атланта Хоукс
|65
|31
|34
|7315-7276
|96
|0,477
|12,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|64
|29
|35
|6920-7088
|93
|0,453
|13,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|66
|28
|38
|6983-7050
|94
|0,424
|15,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|22,0
|14
|Детройт Пистонс
|66
|18
|48
|6838-7425
|84
|0,273
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|26,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|66
|53
|13
|7502-6984
|119
|0,803
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|8,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,5
|4
|Юта Джаз
|65
|41
|24
|7393-6972
|106
|0,631
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|66
|40
|26
|7041-6849
|106
|0,606
|13,0
|6
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|13,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|16,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|68
|35
|33
|7272-7317
|103
|0,515
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|65
|28
|37
|7209-7359
|93
|0,431
|24,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|66
|27
|39
|7106-7223
|93
|0,409
|26,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|27,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|66
|25
|41
|7437-7459
|91
|0,379
|28,0
|13
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|30,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|33,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|66
|17
|49
|7197-7796
|83
|0,258
|36,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|65
|40
|25
|7045-6918
|105
|0,615
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|67
|40
|27
|7348-6971
|107
|0,597
|1,0
|3
|Торонто Рэпторс
|65
|35
|30
|7047-6969
|100
|0,538
|5,0
|4
|Бруклин Нетс
|67
|34
|33
|7461-7490
|101
|0,507
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|66
|28
|38
|6983-7050
|94
|0,424
|12,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|67
|42
|25
|7679-7404
|109
|0,627
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|66
|40
|26
|7422-7325
|106
|0,606
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|3,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|20,0
|5
|Детройт Пистонс
|66
|18
|48
|6838-7425
|84
|0,273
|23,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|67
|44
|23
|7330-7016
|111
|0,657
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|67
|32
|35
|7650-7695
|99
|0,478
|12,0
|3
|Атланта Хоукс
|65
|31
|34
|7315-7276
|96
|0,477
|12,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|64
|29
|35
|6920-7088
|93
|0,453
|13,5
|5
|Орландо Мэджик
|68
|18
|50
|7075-7588
|86
|0,265
|26,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|65
|41
|24
|7393-6972
|106
|0,631
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|67
|40
|27
|7440-7251
|107
|0,597
|2,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|68
|38
|30
|7793-7597
|106
|0,559
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|65
|25
|40
|6946-7368
|90
|0,385
|16,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|66
|20
|46
|6753-7270
|86
|0,303
|21,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|66
|53
|13
|7502-6984
|119
|0,803
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|67
|45
|22
|7451-7025
|112
|0,672
|8,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|68
|35
|33
|7272-7317
|103
|0,515
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|65
|28
|37
|7209-7359
|93
|0,431
|24,5
|5
|Сакраменто Кингз
|68
|24
|44
|7481-7833
|92
|0,353
|30,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|66
|40
|26
|7041-6849
|106
|0,606
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|66
|27
|39
|7106-7223
|93
|0,409
|17,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|66
|25
|41
|7437-7459
|91
|0,379
|19,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|66
|17
|49
|7197-7796
|83
|0,258
|27,5