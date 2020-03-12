Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 12.03.2022
Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 9, Отепя, Эстония
Мужчины. 15 км Масс-старт
12 марта 2022, суббота. 15:00 МСК
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
|Суббота 12 марта
|03:00 Коламбус - Миннесота
|03:00 Питтсбург - Вегас
|03:00 Орландо - Миннесота
|03:30 Айлендерс - Виннипег
|03:30 Атланта - Клипперс
|03:30 Бостон - Детройт
|04:00 Мемфис - Нью-Йорк
|04:00 Майами - Кливленд
|04:00 Хьюстон - Даллас
|04:00 Нью-Орлеан - Шарлотт
|04:30 Сан-Антонио - Юта
|05:00 Финикс - Торонто
|06:00 Ванкувер - Вашингтон
|06:30 Лейкерс - Вашингтон
|14:00 Уфа - Нижний Новгород
|15:00 Биатлон
|15:30 Брайтон - Ливерпуль
|15:30 Барнсли - Фулхэм
|16:00 Леванте - Эспаньол
|16:00 Северсталь - Динамо М
|16:30 Арсенал - Динамо
|17:00 Салернитана - Сассуоло
|17:00 Специя - Кальяри
|17:00 Авангард - Ак Барс
|17:15 Биатлон
|17:30 Фрайбург - Вольфсбург
|17:30 Унион - Штутгарт
|17:30 Аугсбург - Майнц
|17:30 Хоффенхайм - Бавария
|18:00 Брентфорд - Бёрнли
|18:00 Питерборо - Сток Сити
|18:00 Миллуолл - Мидлсбро
|18:00 Кардифф - Престон
|18:00 Блэкберн - Бристоль
|18:00 Бирмингем - Халл Сити
|18:00 Блэкпул - Суонси
|18:00 Борнмут - Дерби Каунти
|18:00 Ковентри - Шеффилд Юн
|18:00 Ноттингем - Рединг
|18:15 Гранада - Эльче
|19:00 Локомотив - ЦСКА
|19:00 Монпелье - Ницца
|20:00 Сампдория - Ювентус
|20:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
|20:30 Вильярреал - Сельта
|20:30 Боруссия М - Герта
|20:30 Нэшвилл - Сент-Луис
|22:45 Милан - Эмполи
|23:00 Хетафе - Валенсия
|23:00 Труа - Нант
|23:00 Каролина - Филадельфия