Химки - Сочи 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
13 марта 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 21-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Сочи, которое состоится 13 Марта 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|16.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 0
|14.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|2 : 3
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 0
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 1
|18.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|0 : 0
|29.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|3 : 2
|16.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|2 : 1
|27.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 10
|0 : 1
|31.05.2016
|Второй дивизион - Запад
|Тур 30
|1 : 0
|20.07.2015
|Второй дивизион - Запад
|Тур 1
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Химки» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|73,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|61,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|61,7
|5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|56,1
|6
|Локомотив М
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|51,7
|7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|50,0
|8
|Крылья Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|49,1
|9
|Спартак М
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|43,3
|10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|41,7
|11
|Нижний Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|36,5
|12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|31,7
| 13
Стыковая зона
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|31,7
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|31,6
| 15
Зона вылета
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|27,0
| 16
Зона вылета
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|23,3