Крылья Советов - Зенит 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
13 марта 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 21-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Зенит, которое состоится 13 Марта 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 1
|26.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 1
|27.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 2
|28.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|4 : 2
|29.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 1
|13.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 3
|20.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|3 : 1
|20.03.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 2
|29.08.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 3
|24.03.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|73,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|61,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|61,7
|5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|56,1
|6
|Локомотив М
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|51,7
|7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|50,0
|8
|Крылья Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|49,1
|9
|Спартак М
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|43,3
|10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|41,7
|11
|Нижний Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|36,5
|12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|31,7
| 13
Стыковая зона
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|31,7
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|31,6
| 15
Зона вылета
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|27,0
| 16
Зона вылета
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|23,3