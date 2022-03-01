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17:00  ru Страсбург - Монако 17:00  ru Метц - Ланс 17:15  ru Биатлон 17:30  ru Байер - Кёльн
18:15  ru Бетис - Атлетик 18:45  ru ПЕК - Фейеноорд 19:00  ru Спартак М - Краснодар 19:00  ru Лион - Ренн
19:30  ru Арсенал - Лестер 19:30  ru Айнтрахт - Бохум 19:30  ru Боруссия Д - Арминия 20:00  ru Аталанта - Дженоа
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21:00  ru Порту - Тондела 21:30  ru Гройтер Фюрт - Лейпциг 22:00  ru АЗ Алкмар - Твенте 22:00  ru Детройт - Клипперс
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Спартак М - Краснодар 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
13 марта 2022, воскресенье. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 21-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Спартак М Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 13 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
20.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар2 : 1Спартак М
07.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М6 : 1Краснодар
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Краснодар1 : 3Спартак М
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М0 : 1Краснодар
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Краснодар2 : 1Спартак М
04.07.2019 Кубок Матч Премьер Тур 3 Спартак М1 : 2Краснодар
03.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Спартак М1 : 1Краснодар
18.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Краснодар0 : 1Спартак М
18.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Краснодар1 : 4Спартак М
31.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Спартак М2 : 0Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит20135249-224473,3
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М21133540-234266,7
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА21123626-173961,9
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи20121733-213761,7
5 Краснодар1995531-193256,1
6 Локомотив М2087528-233151,7
7 Ахмат201001027-273050,0
8 Крылья Советов1984724-202849,1
9 Спартак М2075822-282643,3
10 Рубин2074927-312541,7
11 Нижний Новгород21651019-312336,5
12 Арсенал21551124-432031,7
13
Стыковая зона
Урал2047913-211931,7
14
Стыковая зона
Ростов1946930-361831,6
15
Зона вылета
Уфа21381018-301727,0
16
Зона вылета
Химки20281018-371423,3

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