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Суббота 12 марта

23:30  ru Каролина - Филадельфия
Воскресенье 13 марта

03:00  ru Монреаль - Сиэтл 03:00  ru Оттава - Чикаго 03:00  ru Калгари - Детройт 03:00  ru Нью-Джерси - Анахайм
03:00  ru Бостон - Аризона 03:00  ru Даллас - Рейнджерс 04:00  ru Майами - Миннесота 04:00  ru Чикаго - Кливленд
04:00  ru Сан-Антонио - Индиана 04:30  ru Голден Стэйт - Милуоки 05:00  ru Денвер - Торонто 05:00  ru Юта - Сакраменто
05:30  ru Сан-Хосе - Лос-Анджелес 06:00  ru Эдмонтон - Тампа-Бэй 06:00  ru Портленд - Вашингтон 12:00  ru Урал - Ахмат
14:00  ru Химки - Сочи 14:30  ru Фиорентина - Болонья 14:30  ru Биатлон 15:00  ru ПСЖ - Бордо
15:00  ru Лутон Таун - КПР 16:00  ru Райо Вальекано - Севилья 16:30  ru Крылья Советов - Зенит 16:30  ru Утрехт - ПСВ
17:00  ru Лидс Юнайтед - Норвич 17:00  ru Челси - Ньюкасл 17:00  ru Эвертон - Вулверхэмптон 17:00  ru Саутгемптон - Уотфорд
17:00  ru Вест Хэм - Астон Вилла 17:00  ru Верона - Наполи 17:00  ru Клермон - Лорьян 17:00  ru Анже - Реймс
17:00  ru Страсбург - Монако 17:00  ru Метц - Ланс 17:15  ru Биатлон 17:30  ru Байер - Кёльн
18:15  ru Бетис - Атлетик 18:45  ru ПЕК - Фейеноорд 19:00  ru Спартак М - Краснодар 19:00  ru Лион - Ренн
19:30  ru Арсенал - Лестер 19:30  ru Айнтрахт - Бохум 19:30  ru Боруссия Д - Арминия 20:00  ru Аталанта - Дженоа
20:00  ru Удинезе - Рома 20:00  ru Питтсбург - Каролина 20:00  ru Бруклин - Нью-Йорк 20:30  ru Реал Сосьедад - Алавес
21:00  ru Порту - Тондела 21:30  ru Гройтер Фюрт - Лейпциг 22:00  ru АЗ Алкмар - Твенте 22:00  ru Детройт - Клипперс
22:30  ru Бостон - Даллас 22:45  ru Торино - Интер 22:45  ru Брест - Марсель 23:00  ru Барселона - Осасуна
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Арсенал - Лестер Сити 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
13 марта 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
Арсенал Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лестер Сити, которое состоится 13 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
30.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 10 Лестер Сити0 : 2Арсенал
28.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Лестер Сити1 : 3Арсенал
25.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал0 : 1Лестер Сити
23.09.2020 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Лестер Сити0 : 2Арсенал
07.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Арсенал1 : 1Лестер Сити
09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити2 : 0Арсенал
28.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Лестер Сити3 : 0Арсенал
22.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Арсенал3 : 1Лестер Сити
09.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 31 Лестер Сити3 : 1Арсенал
11.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 1 Арсенал4 : 3Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити28223368-186982,1
2
Лига чемпионов
Ливерпуль28206273-206678,6
3
Лига чемпионов
Челси27168356-195669,1
4
Лига чемпионов
Арсенал25153741-294864,0
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед28138745-384756,0
6 Вест Хэм Юнайтед28136946-354553,6
7 Тоттенхэм Хотспур26143940-324557,7
8 Вулверхэмптон281341128-234351,2
9 Астон Вилла271131340-373644,4
10 Саутгемптон28811935-433541,7
11 Кристал Пэлас28712939-383339,3
12 Лестер Сити25961040-433344,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион28712926-343339,3
14 Ньюкасл Юнайтед277101032-473138,3
15 Брентфорд29861532-453034,5
16 Лидс Юнайтед28581529-642327,4
17 Эвертон25641528-462229,3
18
Зона вылета
Бёрнли273121222-382125,9
19
Зона вылета
Уотфорд28541927-541922,6
20
Зона вылета
Норвич Сити28451917-611720,2

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