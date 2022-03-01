Лидс Юнайтед - Норвич Сити 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
13 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 13 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Дин Смит
История личных встреч
|31.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 2
|02.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|1 : 3
|25.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 3
|28.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 1
|16.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|1 : 0
|29.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|3 : 3
|05.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 3
|25.10.2016
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 2 3 : 2
|14.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|0 : 2
|21.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 13
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|82,1
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|20
|6
|2
|73-20
|66
|78,6
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|27
|16
|8
|3
|56-19
|56
|69,1
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|64,0
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|28
|13
|8
|7
|45-38
|47
|56,0
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|53,6
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|14
|3
|9
|40-32
|45
|57,7
|8
|Вулверхэмптон
|28
|13
|4
|11
|28-23
|43
|51,2
|9
|Астон Вилла
|27
|11
|3
|13
|40-37
|36
|44,4
|10
|Саутгемптон
|28
|8
|11
|9
|35-43
|35
|41,7
|11
|Кристал Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|39,3
|12
|Лестер Сити
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|44,0
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|7
|12
|9
|26-34
|33
|39,3
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|7
|10
|10
|32-47
|31
|38,3
|15
|Брентфорд
|29
|8
|6
|15
|32-45
|30
|34,5
|16
|Лидс Юнайтед
|28
|5
|8
|15
|29-64
|23
|27,4
|17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|22
|29,3
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|25,9
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|28
|5
|4
|19
|27-54
|19
|22,6
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|28
|4
|5
|19
|17-61
|17
|20,2