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05:30  ru Сан-Хосе - Лос-Анджелес 06:00  ru Эдмонтон - Тампа-Бэй 06:00  ru Портленд - Вашингтон 12:00  ru Урал - Ахмат
14:00  ru Химки - Сочи 14:30  ru Фиорентина - Болонья 14:30  ru Биатлон 15:00  ru ПСЖ - Бордо
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19:30  ru Арсенал - Лестер 19:30  ru Айнтрахт - Бохум 19:30  ru Боруссия Д - Арминия 20:00  ru Аталанта - Дженоа
20:00  ru Удинезе - Рома 20:00  ru Питтсбург - Каролина 20:00  ru Бруклин - Нью-Йорк 20:30  ru Реал Сосьедад - Алавес
21:00  ru Порту - Тондела 21:30  ru Гройтер Фюрт - Лейпциг 22:00  ru АЗ Алкмар - Твенте 22:00  ru Детройт - Клипперс
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Барселона - Осасуна 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
13 марта 2022, воскресенье. 23:00 МСК. Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Барселона Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Осасуна, которое состоится 13 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
12.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Осасуна2 : 2Барселона
06.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Осасуна0 : 2Барселона
29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Барселона4 : 0Осасуна
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Барселона1 : 2Осасуна
31.08.2019 Испания - Примера Тур 3 Осасуна2 : 2Барселона
26.04.2017 Испания - Примера Тур 34 Барселона7 : 1Осасуна
10.12.2016 Испания - Примера Тур 15 Осасуна0 : 3Барселона
16.03.2014 Испания - Примера Тур 28 Барселона7 : 0Осасуна
19.10.2013 Испания - Примера Тур 9 Осасуна0 : 0Барселона
27.01.2013 Испания - Примера Тур 21 Барселона5 : 1Осасуна
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Барселона» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид27196256-216377,8
2
Лига чемпионов
Севилья271510239-185567,9
3
Лига чемпионов
Атлетико М28156752-365160,7
4
Лига чемпионов
Барселона26139448-294861,5
5
Лига Европы
Бетис27144949-354656,8
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад27128728-294454,3
7 Вильярреал27119747-264251,9
8 Атлетик Б271010732-264049,4
9 Валенсия2799941-433644,4
10 Сельта27981033-313543,2
11 Осасуна27981026-313543,2
12 Эспаньол28891134-413339,3
13 Эльче28881230-393238,1
14 Райо Вальекано26941328-323139,7
15 Хетафе27691226-322733,3
16 Мальорка27681326-452632,1
17 Гранада285101328-442529,8
18
Зона вылета
Кадис284121224-412428,6
19
Зона вылета
Алавес27571521-442227,2
20
Зона вылета
Леванте283101530-551922,6

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