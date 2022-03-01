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Реал Сосьедад - Алавес 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
13 марта 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Реал Сосьедад Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Алавес, которое состоится 13 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Алавес
Витория
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
02.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Алавес1 : 1Реал Сосьедад
21.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Реал Сосьедад4 : 0Алавес
06.12.2020 Испания - Примера Тур 12 Алавес0 : 0Реал Сосьедад
18.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Алавес2 : 0Реал Сосьедад
26.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Реал Сосьедад3 : 0Алавес
04.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Алавес0 : 1Реал Сосьедад
21.12.2018 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад0 : 1Алавес
04.03.2018 Испания - Примера Тур 27 Реал Сосьедад2 : 1Алавес
14.10.2017 Испания - Примера Тур 8 Алавес0 : 2Реал Сосьедад
18.03.2017 Испания - Примера Тур 28 Алавес1 : 0Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид27196256-216377,8
2
Лига чемпионов
Севилья271510239-185567,9
3
Лига чемпионов
Атлетико М28156752-365160,7
4
Лига чемпионов
Барселона26139448-294861,5
5
Лига Европы
Бетис27144949-354656,8
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад27128728-294454,3
7 Вильярреал27119747-264251,9
8 Атлетик Б271010732-264049,4
9 Валенсия2799941-433644,4
10 Сельта27981033-313543,2
11 Осасуна27981026-313543,2
12 Эспаньол28891134-413339,3
13 Эльче28881230-393238,1
14 Райо Вальекано26941328-323139,7
15 Хетафе27691226-322733,3
16 Мальорка27681326-452632,1
17 Гранада285101328-442529,8
18
Зона вылета
Кадис284121224-412428,6
19
Зона вылета
Алавес27571521-442227,2
20
Зона вылета
Леванте283101530-551922,6

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