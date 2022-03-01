Райо Вальекано - Севилья 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
13 марта 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Севилья, которое состоится 13 Марта 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|15.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|25.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|5 : 0
|19.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 4
|21.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 2
|26.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 2
|26.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 0
|07.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 1
|23.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 1
|25.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 6
|4 : 1
|03.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|67,9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|60,7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|61,5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|14
|4
|9
|49-35
|46
|56,8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|54,3
|7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|51,9
|8
|Атлетик Б
|27
|10
|10
|7
|32-26
|40
|49,4
|9
|Валенсия
|27
|9
|9
|9
|41-43
|36
|44,4
|10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|33-31
|35
|43,2
|11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|43,2
|12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|39,3
|13
|Эльче
|28
|8
|8
|12
|30-39
|32
|38,1
|14
|Райо Вальекано
|26
|9
|4
|13
|28-32
|31
|39,7
|15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|33,3
|16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|32,1
|17
|Гранада
|28
|5
|10
|13
|28-44
|25
|29,8
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|28,6
| 19
Зона вылета
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|27,2
| 20
Зона вылета
|Леванте
|28
|3
|10
|15
|30-55
|19
|22,6