Бетис - Атлетик Б 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
13 марта 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетик Б, которое состоится 13 Марта 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|19.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 0
|04.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|23.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|4 : 0
|20.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 0
|08.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|3 : 2
|27.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|23.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 2
|05.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|67,9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|60,7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|61,5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|27
|14
|4
|9
|49-35
|46
|56,8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|54,3
|7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|51,9
|8
|Атлетик Б
|27
|10
|10
|7
|32-26
|40
|49,4
|9
|Валенсия
|27
|9
|9
|9
|41-43
|36
|44,4
|10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|33-31
|35
|43,2
|11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|43,2
|12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|39,3
|13
|Эльче
|28
|8
|8
|12
|30-39
|32
|38,1
|14
|Райо Вальекано
|26
|9
|4
|13
|28-32
|31
|39,7
|15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|33,3
|16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|32,1
|17
|Гранада
|28
|5
|10
|13
|28-44
|25
|29,8
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|28,6
| 19
Зона вылета
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|27,2
| 20
Зона вылета
|Леванте
|28
|3
|10
|15
|30-55
|19
|22,6