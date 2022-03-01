Айнтрахт Ф - Бохум 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
13 марта 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 26-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бохум, которое состоится 13 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Томас Райс
История личных встреч
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 0
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 0
|26.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 2
|01.11.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 1
|16.05.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 0
|06.12.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|4 : 0
|08.03.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 1
|21.09.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|0 : 0
|21.04.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|0 : 3
|17.11.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|76,9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|69,4
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|25
|13
|6
|6
|64-40
|45
|60,0
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|26
|12
|8
|6
|43-29
|44
|56,4
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|26
|13
|5
|8
|49-37
|44
|56,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|25
|12
|5
|8
|51-29
|41
|54,7
|7
|Унион
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|48,7
|8
|Кёльн
|25
|9
|9
|7
|36-39
|36
|48,0
|9
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|47,2
|10
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|7
|9
|37-37
|34
|45,3
|11
|Бохум
|25
|9
|5
|11
|27-35
|32
|42,7
|12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|39,7
|13
|Боруссия М
|25
|7
|6
|12
|34-51
|27
|36,0
|14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|34,7
|15
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|33,3
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|26
|5
|8
|13
|32-48
|23
|29,5
| 17
Зона вылета
|Герта
|25
|6
|5
|14
|26-58
|23
|30,7
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|25
|3
|5
|17
|23-64
|14
|18,7