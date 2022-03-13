Онлайн трансляции
Суббота 12 марта

23:30  ru Каролина - Филадельфия
Воскресенье 13 марта

03:00  ru Монреаль - Сиэтл 03:00  ru Оттава - Чикаго 03:00  ru Калгари - Детройт 03:00  ru Нью-Джерси - Анахайм
03:00  ru Бостон - Аризона 03:00  ru Даллас - Рейнджерс 04:00  ru Майами - Миннесота 04:00  ru Чикаго - Кливленд
04:00  ru Сан-Антонио - Индиана 04:30  ru Голден Стэйт - Милуоки 05:00  ru Денвер - Торонто 05:00  ru Юта - Сакраменто
05:30  ru Сан-Хосе - Лос-Анджелес 06:00  ru Эдмонтон - Тампа-Бэй 06:00  ru Портленд - Вашингтон 12:00  ru Урал - Ахмат
14:00  ru Химки - Сочи 14:30  ru Фиорентина - Болонья 14:30  ru Биатлон 15:00  ru ПСЖ - Бордо
15:00  ru Лутон Таун - КПР 16:00  ru Райо Вальекано - Севилья 16:30  ru Крылья Советов - Зенит 16:30  ru Утрехт - ПСВ
17:00  ru Лидс Юнайтед - Норвич 17:00  ru Челси - Ньюкасл 17:00  ru Эвертон - Вулверхэмптон 17:00  ru Саутгемптон - Уотфорд
17:00  ru Вест Хэм - Астон Вилла 17:00  ru Верона - Наполи 17:00  ru Клермон - Лорьян 17:00  ru Анже - Реймс
17:00  ru Страсбург - Монако 17:00  ru Метц - Ланс 17:15  ru Биатлон 17:30  ru Байер - Кёльн
18:15  ru Бетис - Атлетик 18:45  ru ПЕК - Фейеноорд 19:00  ru Спартак М - Краснодар 19:00  ru Лион - Ренн
19:30  ru Арсенал - Лестер 19:30  ru Айнтрахт - Бохум 19:30  ru Боруссия Д - Арминия 20:00  ru Аталанта - Дженоа
20:00  ru Удинезе - Рома 20:00  ru Питтсбург - Каролина 20:00  ru Бруклин - Нью-Йорк 20:30  ru Реал Сосьедад - Алавес
21:00  ru Порту - Тондела 21:30  ru Гройтер Фюрт - Лейпциг 22:00  ru АЗ Алкмар - Твенте 22:00  ru Детройт - Клипперс
22:30  ru Бостон - Даллас 22:45  ru Торино - Интер 22:45  ru Брест - Марсель 23:00  ru Барселона - Осасуна
23:00  ru Баффало - Торонто
Свернуть список

Байер - Кёльн 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
13 марта 2022, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 26-й тур
Байер Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Кёльн, которое состоится 13 Марта 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
24.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 9 Кёльн2 : 2Байер
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Байер3 : 0Кёльн
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Кёльн0 : 4Байер
17.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер3 : 1Кёльн
14.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Кёльн2 : 0Байер
18.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Кёльн2 : 0Байер
28.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Байер2 : 1Кёльн
13.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 33 Байер2 : 2Кёльн
21.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 16 Кёльн1 : 1Байер
10.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 29 Кёльн0 : 2Байер
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария26193477-286076,9
2
Лига чемпионов
Боруссия Д24162664-375069,4
3
Лига чемпионов
Байер25136664-404560,0
4
Лига чемпионов
Фрайбург26128643-294456,4
5
Лига Европы
Хоффенхайм26135849-374456,4
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг25125851-294154,7
7 Унион26108833-343848,7
8 Кёльн2599736-393648,0
9 Майнц241041035-293447,2
10 Айнтрахт Ф2597937-373445,3
11 Бохум25951127-353242,7
12 Вольфсбург26941329-403139,7
13 Боруссия М25761234-512736,0
14 Аугсбург25681127-412634,7
15 Арминия255101022-332533,3
16
Стыковая зона
Штутгарт26581332-482329,5
17
Зона вылета
Герта25651426-582330,7
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт25351723-641418,7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close