Байер - Кёльн 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
13 марта 2022, воскресенье. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Кёльн, которое состоится 13 Марта 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 2
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|3 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 4
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 1
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 0
|18.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 0
|28.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|2 : 1
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 2
|21.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 1
|10.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|76,9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|69,4
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|25
|13
|6
|6
|64-40
|45
|60,0
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|26
|12
|8
|6
|43-29
|44
|56,4
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|26
|13
|5
|8
|49-37
|44
|56,4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|25
|12
|5
|8
|51-29
|41
|54,7
|7
|Унион
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|48,7
|8
|Кёльн
|25
|9
|9
|7
|36-39
|36
|48,0
|9
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|47,2
|10
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|7
|9
|37-37
|34
|45,3
|11
|Бохум
|25
|9
|5
|11
|27-35
|32
|42,7
|12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|39,7
|13
|Боруссия М
|25
|7
|6
|12
|34-51
|27
|36,0
|14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|34,7
|15
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|33,3
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|26
|5
|8
|13
|32-48
|23
|29,5
| 17
Зона вылета
|Герта
|25
|6
|5
|14
|26-58
|23
|30,7
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|25
|3
|5
|17
|23-64
|14
|18,7