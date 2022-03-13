Торино - Интер 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
13 марта 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Интер М, которое состоится 13 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|4 : 2
|13.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 1
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 3
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 2
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 0
|05.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
|18.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|28
|18
|6
|4
|54-29
|60
|71,4
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|71,6
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|17
|6
|5
|49-20
|57
|67,9
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|15
|8
|5
|42-25
|53
|63,1
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|27
|13
|8
|6
|50-31
|47
|58,0
| 6
Лига Европы
|Рома
|28
|14
|5
|9
|46-34
|47
|56,0
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|28
|13
|7
|8
|57-42
|46
|54,8
|8
|Фиорентина
|27
|13
|4
|10
|46-37
|43
|53,1
|9
|Верона
|28
|11
|8
|9
|53-44
|41
|48,8
|10
|Сассуоло
|29
|10
|10
|9
|51-48
|40
|46,0
|11
|Торино
|27
|9
|7
|11
|33-28
|34
|42,0
|12
|Болонья
|27
|9
|6
|12
|32-42
|33
|40,7
|13
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|38,1
|14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|34-43
|29
|37,2
|15
|Специя
|29
|8
|5
|16
|30-50
|29
|33,3
|16
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|31,0
|17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|28,7
| 18
Зона вылета
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|27,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
|18
|21,4
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|27
|3
|7
|17
|22-63
|16
|19,8