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Удинезе - Рома 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
13 марта 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Удинезе Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Рома, которое состоится 13 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Габриэле Чоффи
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
23.09.2021 Италия - Серия А Тур 5 Рома1 : 0Удинезе
14.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Рома3 : 0Удинезе
03.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Удинезе0 : 1Рома
02.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Рома0 : 2Удинезе
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Удинезе0 : 4Рома
13.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Рома1 : 0Удинезе
24.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Удинезе1 : 0Рома
17.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Удинезе0 : 2Рома
23.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Рома3 : 1Удинезе
15.01.2017 Италия - Серия А Тур 20 Удинезе0 : 1Рома
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан28186454-296071,4
2
Лига чемпионов
Интер М27177360-225871,6
3
Лига чемпионов
Наполи28176549-205767,9
4
Лига чемпионов
Ювентус28158542-255363,1
5
Лига Европы
Аталанта27138650-314758,0
6
Лига Европы
Рома28145946-344756,0
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио28137857-424654,8
8 Фиорентина271341046-374353,1
9 Верона28118953-444148,8
10 Сассуоло291010951-484046,0
11 Торино27971133-283442,0
12 Болонья27961232-423340,7
13 Эмполи28881240-533238,1
14 Удинезе26611934-432937,2
15 Специя29851630-502933,3
16 Сампдория28751636-482631,0
17 Кальяри295101428-532528,7
18
Зона вылета
Венеция27571525-512227,2
19
Зона вылета
Дженоа281151222-471821,4
20
Зона вылета
Салернитана27371722-631619,8

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