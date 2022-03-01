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03:00  ru Бостон - Аризона 03:00  ru Даллас - Рейнджерс 04:00  ru Майами - Миннесота 04:00  ru Чикаго - Кливленд
04:00  ru Сан-Антонио - Индиана 04:30  ru Голден Стэйт - Милуоки 05:00  ru Денвер - Торонто 05:00  ru Юта - Сакраменто
05:30  ru Сан-Хосе - Лос-Анджелес 06:00  ru Эдмонтон - Тампа-Бэй 06:00  ru Портленд - Вашингтон 12:00  ru Урал - Ахмат
14:00  ru Химки - Сочи 14:30  ru Фиорентина - Болонья 14:30  ru Биатлон 15:00  ru ПСЖ - Бордо
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17:00  ru Вест Хэм - Астон Вилла 17:00  ru Верона - Наполи 17:00  ru Клермон - Лорьян 17:00  ru Анже - Реймс
17:00  ru Страсбург - Монако 17:00  ru Метц - Ланс 17:15  ru Биатлон 17:30  ru Байер - Кёльн
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19:30  ru Арсенал - Лестер 19:30  ru Айнтрахт - Бохум 19:30  ru Боруссия Д - Арминия 20:00  ru Аталанта - Дженоа
20:00  ru Удинезе - Рома 20:00  ru Питтсбург - Каролина 20:00  ru Бруклин - Нью-Йорк 20:30  ru Реал Сосьедад - Алавес
21:00  ru Порту - Тондела 21:30  ru Гройтер Фюрт - Лейпциг 22:00  ru АЗ Алкмар - Твенте 22:00  ru Детройт - Клипперс
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Фиорентина - Болонья 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
13 марта 2022, воскресенье. 14:30 МСК. Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Фиорентина Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Болонья, которое состоится 13 Марта 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
05.12.2021 Италия - Серия А Тур 16 Болонья2 : 3Фиорентина
02.05.2021 Италия - Серия А Тур 34 Болонья3 : 3Фиорентина
03.01.2021 Италия - Серия А Тур 15 Фиорентина0 : 0Болонья
29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Фиорентина4 : 0Болонья
06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Болонья1 : 1Фиорентина
14.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Фиорентина0 : 0Болонья
25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Болонья0 : 0Фиорентина
04.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Болонья1 : 2Фиорентина
16.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Фиорентина2 : 1Болонья
02.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Фиорентина1 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан28186454-296071,4
2
Лига чемпионов
Интер М27177360-225871,6
3
Лига чемпионов
Наполи28176549-205767,9
4
Лига чемпионов
Ювентус28158542-255363,1
5
Лига Европы
Аталанта27138650-314758,0
6
Лига Европы
Рома28145946-344756,0
7
Квалификация Лиги конференций
Лацио28137857-424654,8
8 Фиорентина271341046-374353,1
9 Верона28118953-444148,8
10 Сассуоло291010951-484046,0
11 Торино27971133-283442,0
12 Болонья27961232-423340,7
13 Эмполи28881240-533238,1
14 Удинезе26611934-432937,2
15 Специя29851630-502933,3
16 Сампдория28751636-482631,0
17 Кальяри295101428-532528,7
18
Зона вылета
Венеция27571525-512227,2
19
Зона вылета
Дженоа281151222-471821,4
20
Зона вылета
Салернитана27371722-631619,8

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