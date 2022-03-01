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17:00  ru Страсбург - Монако 17:00  ru Метц - Ланс 17:15  ru Биатлон 17:30  ru Байер - Кёльн
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Страсбург - Монако 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
13 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Страсбург Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монако, которое состоится 13 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
28.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 15 Монако1 : 1Страсбург
03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Страсбург1 : 0Монако
27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Монако3 : 2Страсбург
25.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако1 : 3Страсбург
01.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Страсбург2 : 2Монако
19.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако1 : 5Страсбург
20.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Страсбург2 : 1Монако
09.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Страсбург1 : 3Монако
16.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 6 Монако3 : 0Страсбург
05.04.2008 Франция - Лига 1 Тур 32 Страсбург0 : 2Монако
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ27195356-246276,5
2
Лига чемпионов
Ницца28156738-2150-160,7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель27138639-254758,0
4
Лига Европы
Ренн27144953-254656,8
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург27128749-324454,3
6 Лилль281110737-354351,2
7 Нант27126936-294251,9
8 Монако27118840-294150,6
9 Лион27119738-3341-151,9
10 Ланс27117942-384049,4
11 Монпелье281151241-403845,2
12 Брест27981035-383543,2
13 Реймс27711931-313239,5
14 Анже27781231-402935,8
15 Клермон27771327-462834,6
16 Сент-Этьен28681428-502631,0
17 Труа27671425-412530,9
18
Стыковая зона
Лорьян27591322-432429,6
19
Зона вылета
Метц274101325-462227,2
20
Зона вылета
Бордо274101338-652227,2

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