Метц - Ланс 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
13 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Амаури Делеру (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ланс, которое состоится 13 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Ланс
Ланс
Главные тренеры
|Фредерик Антонетти
|Франк Эз
История личных встреч
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 1
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|2 : 2
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 0
|09.02.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 24
|0 : 0
|01.09.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 6
|2 : 0
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|13.05.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 38
|1 : 0
|01.08.2015
|Франция - Лига 2
|Тур 1
|0 : 0
|18.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|19
|5
|3
|56-24
|62
|76,5
| 2
Лига чемпионов
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|-1
|60,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|27
|13
|8
|6
|39-25
|47
|58,0
| 4
Лига Европы
|Ренн
|27
|14
|4
|9
|53-25
|46
|56,8
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|27
|12
|8
|7
|49-32
|44
|54,3
|6
|Лилль
|28
|11
|10
|7
|37-35
|43
|51,2
|7
|Нант
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|51,9
|8
|Монако
|27
|11
|8
|8
|40-29
|41
|50,6
|9
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|-1
|51,9
|10
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|49,4
|11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|45,2
|12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|43,2
|13
|Реймс
|27
|7
|11
|9
|31-31
|32
|39,5
|14
|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|35,8
|15
|Клермон
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|34,6
|16
|Сент-Этьен
|28
|6
|8
|14
|28-50
|26
|31,0
|17
|Труа
|27
|6
|7
|14
|25-41
|25
|30,9
| 18
Стыковая зона
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|29,6
| 19
Зона вылета
|Метц
|27
|4
|10
|13
|25-46
|22
|27,2
| 20
Зона вылета
|Бордо
|27
|4
|10
|13
|38-65
|22
|27,2