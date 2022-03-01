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21:00  ru Порту - Тондела 21:30  ru Гройтер Фюрт - Лейпциг 22:00  ru АЗ Алкмар - Твенте 22:00  ru Детройт - Клипперс
22:30  ru Бостон - Даллас 22:45  ru Торино - Интер 22:45  ru Брест - Марсель 23:00  ru Барселона - Осасуна
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Порту - Тондела 13 Марта прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Порту Тондела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Тондела, которое состоится 13 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Тондела
Тондела
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Испания Пако Аестаран
История личных встреч
23.10.2021 Португалия - Примейра Тур 9 Тондела1 : 3Порту
10.04.2021 Португалия - Примейра Тур 26 Тондела0 : 2Порту
13.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Порту2 : 1Тондела
05.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Порту4 : 3Тондела
09.07.2020 Португалия - Примейра Тур 31 Тондела1 : 3Порту
16.12.2019 Португалия - Примейра Тур 14 Порту3 : 0Тондела
23.02.2019 Португалия - Примейра Тур 23 Тондела0 : 3Порту
28.09.2018 Португалия - Примейра Тур 6 Порту1 : 0Тондела
20.01.2018 Португалия - Примейра Тур 19 Порту1 : 0Тондела
13.08.2017 Португалия - Примейра Тур 2 Тондела0 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту25214063-196789,3
2
Лига чемпионов
Спортинг25194249-166181,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика26184466-245874,4
4
Квалификация Лиги конференций
Брага25137541-244661,3
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте25119536-254256,0
6 Эшторил26810830-303443,6
7 Витория Гимарайнш25961035-343344,0
8 Маритиму2588930-323242,7
9 Санта-Клара26791030-433038,5
10 Портимоненсе26781125-302937,2
11 Фамаликан26691132-402734,6
12 Пасуш де Феррейра25691022-312736,0
13 Боавишта25414731-392634,7
14 Визела265101128-442532,1
15 Арока25571323-452229,3
16
Стыковая зона
Тондела25631631-482128,0
17
Зона вылета
Морейренсе25481323-402026,7
18
Зона вылета
Белененсеш25371515-461621,3

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