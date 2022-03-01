Порту - Тондела 13 Марта прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Тондела, которое состоится 13 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Тондела
Тондела
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Пако Аестаран
История личных встреч
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 3
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|0 : 2
|13.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|4 : 3
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 3
|16.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|3 : 0
|23.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 3
|28.09.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|1 : 0
|20.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 0
|13.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|25
|21
|4
|0
|63-19
|67
|89,3
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|19
|4
|2
|49-16
|61
|81,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|18
|4
|4
|66-24
|58
|74,4
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|25
|13
|7
|5
|41-24
|46
|61,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|25
|11
|9
|5
|36-25
|42
|56,0
|6
|Эшторил
|26
|8
|10
|8
|30-30
|34
|43,6
|7
|Витория Гимарайнш
|25
|9
|6
|10
|35-34
|33
|44,0
|8
|Маритиму
|25
|8
|8
|9
|30-32
|32
|42,7
|9
|Санта-Клара
|26
|7
|9
|10
|30-43
|30
|38,5
|10
|Портимоненсе
|26
|7
|8
|11
|25-30
|29
|37,2
|11
|Фамаликан
|26
|6
|9
|11
|32-40
|27
|34,6
|12
|Пасуш де Феррейра
|25
|6
|9
|10
|22-31
|27
|36,0
|13
|Боавишта
|25
|4
|14
|7
|31-39
|26
|34,7
|14
|Визела
|26
|5
|10
|11
|28-44
|25
|32,1
|15
|Арока
|25
|5
|7
|13
|23-45
|22
|29,3
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|25
|6
|3
|16
|31-48
|21
|28,0
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|25
|4
|8
|13
|23-40
|20
|26,7
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|25
|3
|7
|15
|15-46
|16
|21,3