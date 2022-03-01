ПЕК Зволле - Фейеноорд 13 Марта прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
13 марта 2022, воскресенье. 18:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Фейеноорд, которое состоится 13 Марта 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
|Арне Слот
История личных встреч
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|4 : 0
|13.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 16
|1 : 0
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|0 : 2
|16.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 4
|01.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|1 : 0
|19.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|3 : 1
|21.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|3 : 0
|18.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|3 : 4
|14.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|0 : 0
|09.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|26
|63
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|58
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|25
|52
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|51
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|24
|40
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|25
|40
|8
|Камбюр
|26
|33
|9
|НЕК Неймеген
|25
|31
|10
|Гронинген
|25
|30
|11
|Гоу Эхед Иглс
|26
|27
|12
|Хераклес
|25
|26
|13
|Херенвен
|25
|26
|14
|Валвейк
|25
|23
|15
|Виллем II
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|24
|20
| 17
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|24
|19